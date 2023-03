Zavadlav nakon psihijatrijskog vještačenja proglašen potpuno zdravim! Evo kad je saslušanje

Po hrvatskom zakonu, po Zakonu o kaznenom postupku u uporabi je hrvatski jezik i latinično pismo tako da ću vas na to upozoriti. U tom smislu do sada nije bilo nikakvih problema, vi ste državljanin Republike Hrvatske, hrvatski jezik razumijete i njime ste se služili u ranijem postupku. Jeste li me razumjeli? Imate li primjedbi na sastav vijeća? - inzistirala je Višnja Strinić, predsjedavajuća sutkinja Županijskog suda u Splitu pokušavajući navesti Filipa Zavadlava da progovori hrvatski na prošlom ročištu.

To je samo dio drame na sudu kada je Filip odlučio sutkinji na pitanja odgovarati na talijanskom, nakon toga uslijedilo je vještačenja na klinici Vrapče u Zagrebu.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Mjesec dana nakon, došli su i rezultati, stručnjaci s područja psihijatrije proglasili su ga praktički potpuno zdravim hrvatskim državljaninom koji razumije službeni jezik ove zemlje, javlja Dalmacija Danas.

On jasno razumije za što ga se tereti, razumije svoj položaj i položaj drugih ustupku, shvaća pravne posljedice postupka te je sposoban dogovarati obranu sa svojim odvjetnikom, utvrđeno je nakon vještačenja.

Zavadlav će se ponovno naći na optuženičkoj klupi 17. ožujka, te potom 20. ožujka.

Podsjetimo, Zavadlav je nakon prvog procesa na Županijskom sudu u Splitu nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina. Visoki kazneni sud u rujnu prošle godine ukinuo je presudu naglašavajući da se treba posvetiti utvrđivanju postojanja motiva za ubojstvo tri osobe, odnosno obrazložiti je li Zavadlav djelovao motiviran bezobzirnom osvetom.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Bivši Zavadlavov odvjetnik, Branko Šerić, inzistirao je na tome da Zavadlav prilikom počinjenja kaznenih djela nije bio ubrojiv tražeći novo vještačenje.

