Zavadlavu obožavateljice pišu pisma, on vježba i čeka ročište

U četvrtak, 30. srpnja, u Splitu će biti pripremno ročište Filipu Zavadlavu, koji je u siječnju ove godine u krvavom pohodu po Splitu ubio troje ljudi. On vježba u gospićkom zatvoru i razgovara s ocem...

<p><strong>Filip Zavadlav</strong>, optuženi za trostruko ubojstvo u Splitu u siječnju 2020., nalazi se u zatvoru u Gospiću gdje čeka pripremno ročište. Kako piše <strong><a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kronika/zavadlav-je-u-celiji-nabio-10-kilograma-masta-o-brodu-atraktivna-crnka-salje-mu-svoje-slike-15010250">Jutarnji list</a></strong>, još uvijek nema stvarni dodir s realitetom. Mašta o tome da će se skoro vratiti na brod. Otac Ante ga posjećuje na 10 minuta, a se raspituje gdje su mu poznanici iz Splita.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Jedna djevojka mu je u zatvor poslala pismo podrške i nekoliko svojih fotografija, među kojima i jednu u navijačkoj majici Hajduka. Neke od članica Facebook skupina 'Pravda za Filipa' i 'Otpor sustavu' posjetile su ga i u gospićkom zatvoru uz dozvolu suda. On je slao pisma i razglednice svojim prijateljima.</p><p>U zatvoru čita novine o svom slučaju i redovito vježba, pa je već dobio 10-ak kilograma mišića, piše <strong><a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kronika/zavadlav-je-u-celiji-nabio-10-kilograma-masta-o-brodu-atraktivna-crnka-salje-mu-svoje-slike-15010250">Jutarnji.</a></strong></p><p>Podsjetimo, Zavadlava optužnica Županijskog državnog odvjetništva tereti da je 11. siječnja s 37 metaka iz automatske puške ubio <strong>Marina Bobana, Juricu Torlaka i Marina Ožića Paića</strong>. Prvu dvojicu je ubio dok su se nalazili na motoru u Šperunu, a trećeg, također na motoru, smaknuo je koju minutu kasnije u Varošu.</p><p>Uhićen je iste večeri nedaleko sjedišta policije te je odmah prebačen u zatvorsku bolnicu u Zagreb gdje je utvrđeno da je u vrijeme izvršenja kaznenog djela bio bitno smanjeno ubrojiv.</p><p>- Svi sudionici u ovom postupku moraju biti fizički nazočni na pripremnom ročištu na Županijskom sudu u Splitu, a to znači kako će pravosudna policija prevesti Zavadlava iz zatvora u Gospiću na to ročište u Split - rekao je njegov odvjetnik <strong>Branko Šerić </strong>za Hinu.</p><p>Istaknuo je kako će ročište biti zatvoreno za medije, ali će izjave za novinare biti prije i poslije ročišta.</p><p>Na dan ročišta vjerojatno će biti posebne sigurnosne mjere na trasi od Gospića do Splita kojom će prolaziti pravosudni kombi sa Zavadlavom.</p><p> </p>