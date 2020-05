Zavadlav je poslao poruku jutro prije pokolja: 'Neće biti dobro'

Sasvim sigurno ću, nakon što dobijem odluku splitskog tužiteljstva, ići prema Vrhovnom sudu s prijedlogom za promjenu nadležnosti, zbog sigurnosti mog branjenika Filipa Zavadlava, ali i vlastite sigurnosti, kazao nam je odvjetnik Branko Šerić.

POGLEDAJTE VIDEO: Zavadlav nije duševno bolestan

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

On zastupa 25-godišnjeg Zavadlava, optuženog za tri kaznena djela teškog ubojstva. Ako Šerićev zahtjev za promjenu nadležnosti bude usvojen pred Vrhovnim sudom, o pravomoćnosti optužnice odlučivat će optužno vijeće nekog drugog županijskog suda, ne onog splitskog, pa će tako i samo suđenje biti delegirano.

Filipa Zavadlava terete da je 11. siječnja, nakon što je ranije odlučio i sve isplanirao te nabavio automatsko oružje, “...u cilju bezobzirne osvete prema većem broju osoba iz narkomanskog kruga koji su iznuđivali, prijetili i fizički napadali njegovog brata i njega osobno, oko 15.35 sati naoružan došao na predio Šperuna u Velom Varošu...”.

Odmah je počeo pucati

Tu je otvorio paljbu iz kalašnjikova prema Marinu Bobanu (25), koji je vozio Yamahu XT 660 CM, pogodivši ga s najmanje deset metaka po glavi, grudnom košu, torzu i nogama! Bio je mrtav prije negoli je pao na tlo, dok je suvozača Juricu Torlaka (38) pogodio jednim metkom u lijevu stranu prsa. Streljivo iz automatske puške probilo je 38-godišnjaku plućno krilo, ozlijedivši mu zglob pri izlasku iz tijela, no Torlak je uspio pobjeći s trgića na Šperunu do dvorišta obiteljske kuće u susjednoj uličici. Tamo se teško ranjen sakrio, dok je Zavadlav prvo krenuo za njim, ispalio još nekoliko hitaca, no potom je promijenio spremnik s mecima na automatskom oružju i krenuo prema Kamenitoj ulici. Torlak je preminuo nedugo nakon ranjavanja u splitskoj bolnici.

Prema optužnici, Zavadlav je potom pokušao pronaći Jerka Malvasiju, no u njihovoj obiteljskoj kući nije bilo nikoga, tako da je nastavio prema Radmilovićevoj ulici. Tamo je ugledao Marina Ožića Paića (25) na Suzuki Burgmanu.

Odmah je počeo pucati, iako je udaljenost bila prilična. Dva su metka pogodila Ožića Paića u leđa, jedan direktno u lijevu stranu pluća i srce, drugi u nogu. Dio hitaca završio je u Hyundai Matrixu koji se pojavio na dnu uličice, u kojem su bili vozač te dvije žene. Nakon svega Zavadlav je krenuo prema kući, odbacivši kalašnjikov s još 12 metaka u kontejner za otpad u Nazorovoj ulici.

Dok je trajala panika u gradu i dok su stotine policajaca pokušavale blokirati područje i pronaći ubojicu, a građani pozivani da se sklone s ulica, ključnu ulogu odigrao je djelatnik Centra za socijalnu skrb u Splitu. Društvenim mrežama počela je kružiti snimka mladića koji s kalašnjikovim u rukama šeta kaletama. Djelatnik CZS-a Split prepoznao je Zavadlava, sjetio se njegovih izjava o zlostavljanju osoba povezanih s drogom te je odmah kontaktirao obitelj. Uspio je nekako nagovoriti Filipa da se nađu u kafiću na Skalicama, gdje je i uhićen bez pružanja otpora.

Našli krunski dokaz?

Na kalašnjikovu je pronađen Zavadlavov DNK, kao i na crnoj torbi u kojoj je nosio pune spremnike sa streljivom. Pregledom njegova mobitela pronađene su videosnimke kako vježba gađanje iz automatske puške, koje datiraju najmanje mjesec dana prije zločina. Od koga je nabavio pušku i municiju, za sada nije utvrđeno.

Što se tiče motiva, o tome su i pred tužiteljstvom govorili neki od svjedoka: muškarci su dolazili na vrata stana obitelji Zavadlav (doduše ne i u Filipov unajmljeni stan u Šenoinoj) tražeći novac, navodno 25.000 kuna, na ime duga za drogu koju je uzeo mlađi brat Stanislav! Prijetili su Filipovu ocu Anti, ali i Filipu, kazala su dva svjedoka kojima se optuženi za trostruko ubojstvo svojedobno požalio kako su ga trojica presrela na ulici i stavili mu nož pod vrat.

Iako je oružje nabavio znatno ranije, očigledno je cijela situacija tih dana došla do granica izdržljivosti, Filip Zavadlav gotovo ništa nije jeo u unajmljenom stanu, pio je tablete, a to jutro poslao je poruku prijatelju: “Neće biti dobro”, a zatim je prijateljici u prolazu kazao “Sve je gotovo!”.