Zavadlavu su odgodili suđenje, dobio je novu odvjetnicu. Iduće ročište zakazano za kraj svibnja

Suđenje Filipu Zavadlavu odgođeno je zbog (nenadane) promjene odvjetnika: u braniteljsku klupu 'uskočila' je renomirana splitska odvjetnica Doris Košta! Kako je uobičajeno u ovakvim slučajevima, zatražila je stanovitu odgodu rasprave da se upozna s predmetom, a jednako uobičajeno sutkinja Višnja Strinić je tom zahtjevu udovoljila.

Tako je iduća rasprava zakazana za 26. svibnja. U devet sati, što je pak određeni signal kako i dobrohotnoj sutkinji već lagano popušta strpljenje prema mladiću optuženom za trostruko teško ubojstvo. Još ranije je naime Filip Zavadlav iskazao nezadovoljstvo što se ročišta zakazuju kroz jutro, 'jer mora ustati u 4,30 i onda putovati vezan u kombiju pravosudne policije', a predložio je da zbog toga rasprave ne započinju prije podneva...

Sutkinja je blagonaklono odlučila zakazivati suđenja u 9.30 sati što je sasvim dovoljno za dolazak optuženog iz zatvora u Gospiću, odnosno njegovo kretanje u razumni sat. Ne više, iduće je ročište zakazano dakle koncem svibnja, u 9 sati.

Nije to jedina negativna stvar koju je izazvao Zavadlav svojim hirovitim ponašanjem. Odvjetnicu Koštu je sam angažirao, braniteljica je jučer priložila punomoć kada je i zatražila odgodu. Tako je ona sada službeno izabrana braniteljica - nikad do sada optuženi za strašan zločin u središtu Splita nije sam odabrao svog pravnog zastupnika, to su činili drugi, od Branka Šerića preko branitelja po službenoj dužnosti Darka Stanića do Tadiše Miloševića - koju će na kraju postupka Zavadlav morati i platiti! Sve druge odvjetnike je imenovala država, po službenoj dužnosti, pa optuženi neće snositi troškove, osim Šerića, poznatog zagrebačkog odvjetnika i bivšeg suca rodom iz Splita, kojeg je angažirala skupina okupljena za pomoć Filipu Zavadlavu.

Pitanje kako će se slagati s odvjetnicom

Ostaje vidjeti kako će se mladić slagati s novom odvjetnicom. Do sada nije baš imao visoku razinu suradnje s braniteljima, punomoć je otkazao Šerić koji se daleko najduže zadržao, iako uz česta neslaganja sa svojim klijentom pa i na samoj raspravi, a slično je vrlo brzo napravio i odvjetnik Stanić. Do sada se činilo da dobro koordinira obranu s odvjetnikom Miloševićem, no nije dugo trajalo...

Zavadlav se tereti za likvidaciju trojice muškaraca u središtu Splita, 'koji su pripadali narkomanskom krugu, iz bezobzirne osvete jer su njegovom bratu prodavali drogu', stoji između ostalog u optužnici. Izrešetao ih je hicima iz Kalašnjikova početkom 2020. godine da bi se nakon nekoliko sati opće panike predao policiji u kafiću pored obiteljskog stana. U prvom postupku je osuđen na 40 godina zatvora zbog 'običnih' ubojstava jer prvostupanjski sud nije smatrao da je dokazan element osvete. Koji, ako u ponovljenom postupku bude utvrđen, može značiti da će Zavadlav dobiti 50 godina iza rešetaka!

