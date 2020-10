Zavirili smo iza kamera na snimanju specijalne emisije Laudato televizije

Ove subote 10.10.2020. od 20h na Laudato TV-u uživajte u specijalnoj emisiji “Progledaj srcem - sve ove godine” - večeri retrospektive 5 izdanja najvećeg hrvatskog godišnjeg glazbenog događanja suvremene duhovne glazbe.

<p>Bogati cjelovečernji program vodit će poznati voditelj <strong>Marin Periš</strong> kojem će se na malim ekranima pridružiti glazbenici, duhovnici, organizatori, volonteri koji su kroz sve ove godine dali svoj doprinos. Vrhunska duhovna glazba uz studijske izvedbe <strong>Alana Hržice, sestri Halužan, Zvonimira Kalića, sestri Palić</strong> kao i glazbena javljanja <strong>Tonija Cetinskog, Emanuela, Petra Buljana, fra Marina Karačića, </strong>razgovori duhovnika<strong> p. Ike Mandurića, don Ivana Filipovića i don Damira Stojića</strong>, komentari organizatora i svjedočanstva posjetitelja i volontera obogatit će vašu subotnju večer. </p><p>U odličnom raspoloženju na snimanju emisije ovih dana bili su mnogi sudionici, pa tako i <strong>glazbenik Alan Hržica</strong>. “Kad sam danas ušao u studio Laudato televizije, osjećao sam se kao da dolazim u svoju kuću. Od prvog koncerta toliko tu u Laudatu mi glazbenici surađujemo i mogu reći da je kroz godine koncert tako uznapredovao i toliko se bogatstvo duhovne glazbe u međuvremenu dogodilo. Možda nam je ovo izazovno vrijeme svima trebalo da vidimo kada smo morali biti razdvojeni koliko nam ovo zajedništvo na koncertima Progledaj srcem i molitvama na Kamenitim vratima znači, kao i koliko nam treba Laudato televizija. Unaprijed se veselim jer ćemo ove subote doživjeti veliko slavljenje i veselje.” - iza kamera emisije rekao je Alan.</p><p>Zašto nam je svima potreban ovakav program i sadržaj rekao je iz svog iskustva sudjelovanja <strong>pater Ike Mandurić</strong>: “Koncert je takva koncentracija ljudi koji traže prave vrijednosti, koji vole jedni druge i koji su otvoreni jedni za druge. Sveto je to i nešto što se istinski može voljeti. Teško je opisati koncert Progledaj srcem i Laudato televiziju, jer su drugačiji od drugih televizija i koncerata, upravo zato jer se po plodovima njihovim očituje da smo narod božji, obiteljski i slavljenički. Kad gledam sve te ljude očito je da postoji veliki prostor i potreba za takvim sadržajima kao “<a href="https://progledajsrcem.laudato.hr/">Progledaj srcem</a>” i Laudato televizija.”</p><p>Da mu “Progledaj srcem zaista sjeda na srce'' i daje veliko zadovoljstvo, rekao je i <strong>Rafael Dropulić Rafo</strong>: “Koncerti ''Progledaj srcem'' meni stvarno mnogo znače, zato jer sam nekada davno bio strastveni zaljubljenik u glazbu, ali sam se onda malo maknuo iz svega. I onda se pojavio ''Progledaj srcem''. Kad sam bio pozvan pjevati, nisam htio. Bilo je teško napraviti prvi korak, nakon što sam izašao iz glazbe. Dobili su me skoro ''na prevaru''. Na kraju se ispostavilo da je to bio pun pogodak za mene i moj život. Ipak mi je nedostajao taj doticaj s glazbom, tim više, jer sam se nakon obraćenja pitao kako da Bogu posvetim taj dar za glazbu, kako da ga iskoristim za Njega. Na samom koncertu sjećao sam da činim djelo za dragog Boga i to me toliko ispunilo da sam pristao na sve ''Progledaj srcem'' koncerte ubuduće. Osim toga ne nastupam gotovo nigdje, a ovo mi je sasvim dovoljno da ispunim tu ljubav prema glazbi, tim više što je u organizaciji svega Laudato televizija koju jako volim.”</p><p><strong>Ksenija Abramović</strong>, direktorica Laudato televizije, osvrnula se na organizaciju 5 godina koncerata <a href="https://laudato.hr/">Progledaj srcem</a> koji su iza nje i najavila cjelovečernju emisiju “Progledaj srcem - sve ove godine”: “Nebrojeno uloženih radnih sati, more molitvi i sklapanja ruku, ali isto tako druženja, smijeha, zagrljaja, ponosa, veselja i pjesme. Ova izazovna godina otvorila nam je vrijeme da zastanemo, okrenemo se, napravimo pregled svih ovih pet godina i zahvalimo Gospodinu na ovom putu kojim nas vodi i uz vrhunsku duhovnu glazbu potiče da progledamo srcem.”</p><p><strong>Okupimo se uz Laudato televiziju i laudato.hr 10. listopada 2020. od 20 sati i gledajmo srcem emisiju “Progledaj srcem - sve ove godine”.</strong><br/> </p>