Obavijesti

News

Komentari 9
USKLAĐIVANJE

Zavod za mirovinsko objavio: Rastu mirovine, evo za koliko! Isplata tek u travnju

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 1 min
Zavod za mirovinsko objavio: Rastu mirovine, evo za koliko! Isplata tek u travnju
1
Zagreb: Usklađivanje od samo 14 eura više na prosječnu mirovinu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Mirovine se usklađuje s plaćama i inflacijom dvaput godišnje, sad je tek objavljeno siječanjsko usklađivanje. Bit će isplaćene u travnju, za ožujak, sa zaostatkom za siječanj i veljaču

Admiral

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) na svojoj je današnjoj sjednici donijelo odluku o novom, siječanjskom usklađivanju mirovina s inflacijom i prosječnom plaćom, po kojoj će mirovine rasti za 2,68 posto, kako se ranije i procjenjivalo. To je u prosjeku 14,84 eura više mjesečno. Mirovine se usklađuje dvaput godišnje, 1. siječnja i opet 1. srpnja, pri čemu se ova isplata s "povišicom" očekuje tek u travnju, na mirovini za ožujak. 

 "Na 20. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, održanoj 2. ožujka 2026., donesena je Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine (AVM) od 1. siječnja 2026. koja iznosi 14,84 EUR, a koja je izračunata na temelju objavljenih službenih podataka Državnog zavoda za statistiku", objavio je HZMO. 

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA: 'Slijedi usklađivanje mirovina, evo kada ćete one postati veće'
'Slijedi usklađivanje mirovina, evo kada ćete one postati veće'

Kako pojašnjavaju, budući da je AVM od 1. srpnja 2025. iznosio 14,45 EUR, a njegova stopa povećanja od 1. siječnja ove godine iznosi 2,68 posto, novi AVM iznosi 14,84 eura. 

Mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti isplatit će se u travnju (s mirovinom za ožujak), zajedno s razlikom za siječanj i veljaču 2026., napominju. 

Na sjednici su donesene i odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2026. prema kojoj najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2026. iznosi 15,73 EUR, Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2026. prema kojoj osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti iznosi 340,11 EUR te odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2026. koji iznosi 0,75.

Zagreb: U prvih šest mjeseci ove godine 23.317 novih umirovljenika
Zagreb: U prvih šest mjeseci ove godine 23.317 novih umirovljenika | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Također, donesena je odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2026., koja se od 1. siječnja 2026. određuje u svoti od 339,54 EUR mjesečno i odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2025. koja će se primjenjivati za izračun mirovina ostvarenih od 1. siječnja 2026.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
UŽIVO Potvrdili smrt još jednog američkog vojnika: Obraća se Trumpov ministar rata Hegseth
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Potvrdili smrt još jednog američkog vojnika: Obraća se Trumpov ministar rata Hegseth

Nakon dva dana rata, Izrael i SAD su ubili Alija Hamneija i oko 50 političkih i vojnih čelnika Irana. Ipak, Islamska Republika ne pokazuje znakove zamora dok nemilosrdno gađa Izrael i čitav Bliski istok gdje SAD ima vojne baze
Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'

Smrt vrhovnog vođe urušava percepciju nepobjedivosti. Stanovništvo, koje je slušalo poruke o iranskoj nadmoći i zapadnoj nemoći, sada se suočava s realnošću vojnog i političkog poraza.
Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo
KREĆE KAOS NA ROBNOJ BURZI

Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo

Zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca rafinerije u Europi plaćaju skuplju sirovu naftu, rastu veleprodajne cijene benzina i dizela, a poskupljenje se prelijeva na maloprodajne cijene...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026