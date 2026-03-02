Zavod za mirovinsko objavio: Rastu mirovine, evo za koliko! Isplata tek u travnju

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) na svojoj je današnjoj sjednici donijelo odluku o novom, siječanjskom usklađivanju mirovina s inflacijom i prosječnom plaćom, po kojoj će mirovine rasti za 2,68 posto, kako se ranije i procjenjivalo. To je u prosjeku 14,84 eura više mjesečno. Mirovine se usklađuje dvaput godišnje, 1. siječnja i opet 1. srpnja, pri čemu se ova isplata s "povišicom" očekuje tek u travnju, na mirovini za ožujak.

"Na 20. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, održanoj 2. ožujka 2026., donesena je Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine (AVM) od 1. siječnja 2026. koja iznosi 14,84 EUR, a koja je izračunata na temelju objavljenih službenih podataka Državnog zavoda za statistiku", objavio je HZMO.

Kako pojašnjavaju, budući da je AVM od 1. srpnja 2025. iznosio 14,45 EUR, a njegova stopa povećanja od 1. siječnja ove godine iznosi 2,68 posto, novi AVM iznosi 14,84 eura.

Mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti isplatit će se u travnju (s mirovinom za ožujak), zajedno s razlikom za siječanj i veljaču 2026., napominju.

Na sjednici su donesene i odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2026. prema kojoj najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2026. iznosi 15,73 EUR, Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2026. prema kojoj osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti iznosi 340,11 EUR te odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2026. koji iznosi 0,75.

Zagreb: U prvih šest mjeseci ove godine 23.317 novih umirovljenika | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Također, donesena je odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2026., koja se od 1. siječnja 2026. određuje u svoti od 339,54 EUR mjesečno i odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2025. koja će se primjenjivati za izračun mirovina ostvarenih od 1. siječnja 2026.