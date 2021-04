To mjesto kao da ima lošu karmu, ispričali su nam shrvani mještani nakon teške nesreće na ulazu u Staru Bašku na Krku u kojoj su smrtno stradala dva mladića (18), a djevojka je teško ozlijeđena.

Prisjećaju se tragedije iz 2009. godine kada je na dnu provalije smrtno stradao Mađar Janos Baricz (48) iz Budimpešte kada se na njega odronila velika količina kamenja. S njime je bio i prijatelj koji je bio tek lakše ozlijeđen i uspio je pozvati pomoć.

- Odlučili su prespavati u šatoru i onda je, najednom, iz čista mira, pala ogromna stijena - prisjećaju se mještani tragedije od prije 12 godina.

Podsjetimo, dvojica 18-godišnjaka, Vito S. i Dino J., poginula su, dok je djevojka preživjela kad su u utorak oko 19.25 sati sletjeli s ceste u 80-metarsku provaliju na ulazu u Staru Bašku na otoku Krku.

Kako je pokazao očevid, mladić za volanom ušao je prevelikom brzinom u oštar i nepregledni zavoj. Prešao je u suprotni trak i bez kontrole sletio s ceste. Bilo je to tek nekoliko metara prije kuće u kojoj je nekolicina vršnjaka došla na nekoliko dana proslaviti Uskrs.

- Društvo je došlo u kuću djeda jednog mladića. Zabavljali su se i družili, a baš prije nesreće njih troje otišlo je do obližnje trgovine po namirnice - kažu mještani i dodaju da su stradali u povratku. Rekli su kako su mladići ispali iz auta koji se prevrtao i poginuli na mjestu. Djevojka je bila vezana na stražnjem sjedištu. Preživjela je horor i ostala zarobljena u olupini. Ostala je pri svijesti te je uspjela mobitelom dozvati pomoć. U akciju je krenulo osam vatrogasaca koji su za pomoć zamolili i lokalne ribare.

- Spuštali smo se konopima do auta, dok su ljudi s donje strane prišli barkama. Našli smo djevojku u autu u potpunom šoku. Izvadili smo je, doveli do barke koja ju je prevezla do obale i Hitne pomoći - rekao nam je Goran Grubišić, zapovjednik JVP-a Krk. Završila je na operaciji i na jedinici intenzivne njege KBC-a Rijeka. Pri svijesti je te su ju tijekom srijede trebali prebaciti na odjel gdje će se dalje oporavljati.

Nesretni mladići iza sebe su ostavili shrvane roditelje.

- Užasno nam je teško. Vito je bio dečko koji je imao teško djetinjstvo. Sve smo to uspjeli riješiti i stasao je u dobrog i vrijednog mladića. Nije pio alkohol, a volio je nogomet i treninge u teretani. Pohađao je Turističku školu u Crikvenici i baš jučer je trebao polagati vozački ispit - rekao nam je njegov očuh i dodao kako je Vitova djevojka teško pogođena tragedijom.

Shrvani otac Dina J. od tuge nije mogao pričati.

- Ni sam ne znam što se dogodilo, a i ne mogu trenutno govoriti, razumite me. Mogu vam samo reći da je bio sin za poželjeti - rekao je otac Goran.