Završeno svjedočenje dječaka koji je ubio 9 djece i zaštitara. 'U streljani je bio pripremljen'

Na Višem sudu u Beogradu završilo je jučer ispitivanje dječaka koji je 3. svibnja 2023. u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” u Beogradu ubio devetero djece i zaštitara škole, a u krvavom pohodu ranio je još petero djece i nastavnicu povijesti. Kad je počinio ovaj nezapamćeni zločin, nije bio napunio 14 godina, pa ne može kazneno odgovarati nego su ga smjestili na psihijatriji za djecu. Njegova oca tužiteljstvo tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti jer je 13-godišnje dijete vodio u streljanu i učio ga pucati, te za to što nije adekvatno čuvao oružje u kući. Njegovu majku terete jer je njen DNK pronađen na jednoj čahuri u učionici u kojoj je počinjen masakr.

Suđenje je počelo u 10 sati, no već su u 9 sati obitelji ubijene djece i zaštitara Dragana, kao i osumnjičena majka dječaka koji je ubio 10 ljudi ušli na sud, a suđenje je potrajalo do 14.30 sati. Za to vrijeme samo su u jednom trenu na nekoliko minuta potreseni roditelji ubijene djece te sestra ubijenog zaštitara izašli iz sudnice zapaliti cigaretu.

Majka dječaka koji je ubio 10 ljudi

Svi se roditelji ubijenih drže zajedno i međusobna su jedni drugima potpora, kako se moglo vidjeti dok su dolazili na sud. Međusobno su se zagrlili i potom ušli u zgradu suda. Za razliku od prošlog ročišta, ovog puta nisu curile informacije iz sudnice, i to nakon što je Prvo osnovno javno tužiteljstvo u Beogradu objavilo da je formiralo predmet zbog povrede tajnosti postupka u vezi ovog predmeta. Javnost je isključena s ovog suđenja, upravo zbog zaštite interesa maloljetnih i oštećenih, ali pojedini mediji ipak su objavljivali iskaze i detalje iz istrage i sa samog suđenja. Iduće je ročište zakazano za 1. studenog, a nakon završenog ročišta odvjetnici su nam dali izjave. Irina Borović, odvjetnica bračnog para Kecmanović, nakon ročišta u četvrtak izjavila je da je završilo previđeno ispitivanje svjedoka.

Odvjetnica: Uzrok zločina ne leži u obitelji

- Sljedeće je 1. studenog, sud će tad odlučiti o daljnjim dokazima koji će biti izvedeni. Danas nismo mogli utvrditi činjenice koje se tiču kaznene odgovornosti okrivljenih nego neke druge činjenice koje su važne oštećenim obiteljima da razumiju razloge ovog strašnog zločina. To je nama razumljivo. Zato smo se složili s tim da oštećene obitelji postavljaju pitanja. Sigurno je da uzrok zločina ne leži u obitelji dječaka koji je zločin izvršio. Leži u mnogim drugim faktorima, leži u činjenici da je dječak u vrijeme zločina bio u mnogim faktorima koji su za psihijatre da iznjedre neke zaključke koji mogu biti od značaja za njegov život i odrastanje. Žao mi je što se u medijima stvorila slika da je jedan roditelji koji želi biti poticajan za svoje dijete koje je popustilo u školi prikazan kao loš roditelj. To je loša poruka društvu i mladima u ovako teškoj situaciji - izjavila je Irina Borović.

Odvjetnik Ognjen Božović, koji zastupa obitelji ubijenih, potvrdio je kako je danas završilo ispitivanje dječaka koji je ubio 10 ljudi.

- Bilo je vrlo emotivno, dobili smo odgovore na mnoga pitanja. Pred nas je stavljena slagalica koja se treba uz pomoć suda i tužiteljstva te zdravstvenih i socijalnih ustanova složiti da dođemo do razrješenja glavnih pitanja koja muče srpsko društvo, a tiču se toga zašto i kako se to dogodilo. Vjerujem da će ovo danas što smo čuli biti važan korak prema tome. Današnji iskaz značajan je za kazneni postupak, čak ga i premašuje. Suđenje se nastavlja 1. studenog i ulazimo u završnu fazu ispitivanja svjedoka, pa ćemo vidjeti kako će se materijalni dokazi dalje izvoditi i koliko će ovo još trajati - istaknuo je odvjetnik Božović.

Izjavu je dao i Miroslav Živković, odvjetnik Nemanje Marinkovića, instruktora u streljani, kojeg terete za davanje lažnog iskaza.

- Moj klijent nije direktni očevidac da je maloljetni dječak pucao iz pištolja, malo je tome doprinijela medijska špekulacija da je djeci zabranjeno pucati. Nije, ali moraju biti članovi kluba i uz strog nadzor instruktora. Ovdje je otac na svoju ruku obučavao maloljetnika. Pogrešna je obrana da svaljuju krivnju na instruktora i mojega klijenta Nemanju. Oni samim time dokazuju da su krivi, nitko od instruktora nije radio nešto zabranjeno, nitko ga nije obučavao oružjem velikoga kalibra, kao što ga je otac obučavao. Prema pravilima streljane navedeno je da obuku jedino može davati instruktor, obrana dječakova oca to ne shvaća. Nije zabranjeno obučavati djecu, a njegovo neodgovorno ponašanje nadodaju mu na teret. Malo sam ljutit na sud jer je izvodio nezakonit dokaz prepoznavanja lica. Moj klijent nije sporio da su dolazili u streljanu - kazao je odvjetnik Živković.

'Majka je stalno tražila da budem najbolji'

Na prošlom je ročištu, 8. listopada, maloljetni ubojica prvi put svjedočio u predmetu koji se vodi protiv njegovih roditelja. U gotovo trosatnom svjedočenju, tijekom kojeg su prošlog tjedna bile dvije kratke pauze, on je, odgovarajući na pitanje bi li izvršio zločin da nije imao priliku uzeti očeve pištolje, odgovorio da ne bi, kako su prenijeli srbijanski mediji tad. Obiteljima ubijenih bilo je izuzetno teško slušati ga kako govori o počinjenome masakru, mnogi su plakali. To im je bio prvi susret s ubojicom njihove djece i brata, bez obzira na to što je i on dijete.

On je kobnog 3. svibnja u školi pucao iz dva očeva pištolja, koja je uzeo dva dana ranije, a prije polaska u školu stavio ih je u svoj ruksak i s njim ušao u školu te tijekom prvog školskog sata počinio nezapamćeni masakr u kojem je ubio dvije djevojčice koje su pohađale peti razred, šest djevojčica te jednog dječaka iz sedmog razreda te zaštitara škole Dragana.

- Majka je stalno tražila od mene da budem najbolji, što god da radim. Ljutila se i vikala na mene ako nisam bio najbolji, što mi je smetalo i predstavljalo teret, pa sam se zbog toga i ja ljutio na nju - izjavio je tad u postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja.

Nakon prošlotjednog ročišta medijima se pred sudnicom obratio i otac jedne ubijene djevojčice.

- Suđenje, kao i svako, je proces u kojemu mi, roditelji, ponovno proživljavamo tragediju i doživljavamo to svaki put na svoj način. Ovaj put bilo je zaista teško jer se susrećemo prvi put s ubojicom. Bez obzira na to što je to dijete, znate da je to ubojica i onda je to bilo zaista za nas vrlo teško - rekao je prošlog tjedna novinarima.

Odvjetnik obitelji žrtava, Ognjen Božović, rekao je za 24sata kako očekuje da bi presuda roditeljima dječaka koji je ubio desetero ljudi mogla biti donesena do kraja godine.