'Zbog 54 političkih kukavica bilježimo mrlju. A Milanović je elementarna nepogoda za nas'

Na izmaku ove godine možemo ipak govoriti afirmativno o hrvatskim postignućima, najvećima od hrvatske samostalnosti i nakon članstva u EU od prije skoro 10 godina, izašao je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman pred medije kako bi još jednom nahvalio Vladu i ponovio sve što je ovih dana rekao premijer Andrej Plenković.

'Jedino bilježimo mrlju, ljagu, a to su 54 zastupnika koji nisu podržali vojnu misiju'

Pa je tako naveo otvorenje Pelješkog mosta čime je spojen sjever i jug Hrvatske, ulazak u Schengen i eurozonu.

- Niti jedna članica EU nije u istom trenutku ušla i u šengenski prostor i eurozonu, a Hrvatska se nalazi među 15 zemalja članica koje su u isto vrijeme članice EU, NATO saveza, Schengena i eurozone - rekao je pa još malo opleo po onima koji nisu podržali vojnu misiju obuke ukrajinskih vojnika.

- Ono što bilježimo jedino kao jednu, ja bih rekao, mrlju, ljagu na hrvatsku vanjsku politiku, to su 54 zastupnika Sabora koji nisu podržali misiju vojne pomoći Ukrajini - poručio je naglasivši kako je to velika politička blamaža predvođena predsjednikom Republike.

- Hrvatska je gotovo jedina zemlja u EU koja se percipira upravo zbog tog neprihvaćanja sudjelovanja u toj vojnoj misiji kao da je na strani, odnosno ovih 54 zajedno s predsjednikom Milanovićem, Bjelorusije i Srbije, koja nije osudila rusku agresiju - istaknuo je ministar.

'Cijeli demokratski svijet je osudio rusku agresiju'

Cijeli demokratski svijet osudio je rusku agresiju, a, nažalost, 54 zastupnika nije prepoznalo nacionalni interes Hrvatske te su pridonijeli velikoj političkoj šteti za Hrvatsku, naglasio je.

Na pitanje je li Vlada pogriješila kad nije išla u kompromis s oporbom po ovom pitanju kad je riječ o obuci vojnika na hrvatskom tlu, ministar je istaknuo kako bi to bilo manje od dosadašnje pomoći Ukrajini.

- Mi smo im pomogli i financijski i humanitarno i diplomatski i vojno, više od 43 milijuna eura pomoći. Ali ovo je obuka vojnika Hrvatske, koja ima ekspertizu i iskustvo Domovinskog rata. I nemojte zaboraviti činjenicu da su i hrvatske vojnike obučavali isto tako i pomagalo. Prema tome, ovo je benigna situacija koju saborski zastupnici nisu razumjeli - poručio je dodavši kako je teško objasniti nešto onima koji samo sjede u saborskim klupama i ne razgovaraju sa svijetom i kolegama iz EU parlamenta.

Na opasku da su i naši zastupnici podržali Deklaraciju o Ukrajini i jasno se izjasnili tko je agresor, a tko žrtva, ministar ističe kako je ta Deklaracija bila civilizacijski čin i koja ne obvezuje.

- Ali ovo je bilo konkretno i ako su podržali Deklaraciju, onda što je bilo sporno sada - pita se.

A novinari pitaju njega koliko je država članica EU podržalo vojnu pomoć na način da na svom teritoriju ne obučava vojnu snagu.

- Ma sigurno su druge zemlje... Ali one zemlje koje imaju kapaciteta koje bi mogle tako obučavati. Kod tih zemalja nije to bilo uopće upitno. Niti jednoj zemlji to nije bilo sporno osim ovim zastupnicima - rekao je dodavši kako su zastupnici ustvari samo ovime napali ovu Vladu i premijera Plenkovića.

- Nema opravdanja za ovih 54 - naglasio je nazvavši ih političkim kukavicama.

O Orbanu: 'Mađarska ima svoju specifičnost u koju mi ne ulazimo'

Upitan kako doživljava poziciju mađarskog premijera Viktora Orbana i misli li da je on proputinovski pozicioniran i remetilački faktor na razini EU obzirom da ni oni nisu podržali vojnu misiju nego obuku medicinskih vojnih ukrajinskih djelatnika, Grlić Radman je istaknuo kako je Mađarska članica EU i da ju treba gledati sveobuhvatno.

- Kada gledamo upravo uspostavljanje ove vojne pomoći, Mađarska je najprije pokazala konstruktivnu suzdržanost, a onda se kasnije usuglasila sa svim ostalim zemljama članicama glede misije vojne pomoći - rekao je.

Na pitanje u čemu je razlika između Orbanovog pristupa i onoga što je nudila oporba u smislu, također, civilne komponente pomoći, Grlić Radman poručuje da ne ulazi u to što neka zemlja radi.

- To je stvar te zemlje - rekao je.

Na opasku novinara da je Mađarska blokirala zadnji paket sankcija Rusiji te pitanje svrstava li onda i njih, kao naša 54 zastupnika, u istu kategoriju, ministar ističe kako, sudeći prema onome što čuju na Vijećima EU ministara, vjeruju da se i Mađarska solidarizirala s Ukrajinom.

- Ali opet ima svoju specifičnost u koju mi ne možemo ulaziti - rekao je.

Novinari su ga pitali znači li to da mu je gore ono što je napravilo naših 54 zastupnika od onog što radi i govori Orban.

- Mi govorimo o našoj vanjskoj politici, o hrvatskim nacionalnim interesima i to je nama u fokusu. A EU jedinstvo se testira zajedno i mislim da solidarnost, kada je u pitanju Ukrajina, nije upitna jer je Mađarska sudjelovala u svim drugim oblicima pomoći - rekao je.

Upitan je li mu prihvatljivo Orbanovo obrazloženje o karti Velike Mađarske koju je nosio na šalu tijekom utakmice Mađarske i Grčke, a za koju je rekao da je to samo povijesna činjenica, a ne provokacija, Grlić Radman ističe kako Mađari imaju specifični odnos - folkloristički - prema povijesti.

- Ako gledamo zajedničku povijest, mi nikad nismo imali tamnih strana, uvijek se znalo gdje je Hrvatska, a gdje Mađarska. Razgovarali smo mi s ministrom vanjskih poslova i Orbanom, bilo je i krivih prijevoda kad se govorilo o mađarskom moru, a zapravo je nepoznavanje mađarskoj jezika značilo Mađari na more, to je jedna druga pjesma koju je govorio Lajos Kossuth - rekao je naglasivši kako Hrvatska zna gdje su njene granice, kao što zna i Mađarska.

Govoreći o JANAF-u, istaknuo je kako se Hrvatska tu pozicionirala sukladno EU dogovoru te da Mađarska može imati koristi u situaciji svog položaja kada je u pitanju plin.

'Dok Milanovića nije bilo, u državi je vladao mir'

Upitan je li njemu sporno uhićenje potpredsjednice Europskog parlamenta, koje je predsjednik Milanović ocijenio kao fašizam, a Grlić Radman poručio da je na pravosudnim tijelima da utvrde njenu krivnju.

- Ne možemo mi sa strane o tome. Kad govorite o predsjedniku, on je bio Južnoj Americi i sve je bilo u redu. Dva tjedna ga nije bilo i bio je mir u državi, nacija je imala potreban mir. Sad možemo kroz onu pjesmu "vratija se Šime." Onog trenutka kad se vratio, zagadio je javni prostor - kazao je ministar upitavši kome on s takvim vokabularom može biti uzor.

- Mnogi diplomati sada već smjelije govore da naš predsjednik truje klimu, neću reći na kojem jeziku su rekli, ali su rekli. Kontaminacija javnog prostora, imamo, dakle, ekološki problem, elementarnu nepogodu - istaknuo je.

Na pitanje o pjevanju nekih naših reprezentetivaca ustaških pjesama, ministar je poručio kako su pjevali pjesmu koja se pjevala u Domovinskom ratu.

- Nikome nije smetala i pjevali su je hrvatski branitelji tada. Taj pozdrav je zabranjen i sad se želi baciti sjena na sve ono što je ostvarila hrvatska reprezentacija, koja je briljantna i za čije uspjehe toliko dobivamo pohvala. Mislim da to nije fer prema reprezentativcima, prema Hrvatskoj, to nije nitko uočio osim vas. To je bila reakcija u tom oduševljenju i u okviru neke pjesme, znamo što je s tim pozdravom, zabranjen je osim u nekim prilikama vezano za HOS - rekao je.

