Zbog alkohola: Jedan sletio s ceste, drugog kaznili s 43.000

U prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak oko 20.30 sati u Oštricama, ozlijeđen je 35-godišnju motociklist, javljaju iz Varaždinske policije.

Ozlijeđeni je upravljao motociklom s 1.92 promila u krvi, iz smjera Orehovca u smjeru Presečna.

Pri izlasku iz lijevog oštrog zavoja zbog neprilagođene brzine kretanja osobinama i stanju ceste, sletio je motociklom u desno van kolnika te pritom prednjim kotačem udario u povišeni betonski rubnik nogostupa. Uslijed navedenog došlo je do prevrtanja motocikla i pada vozača na kolnik.

Tom je prilikom ozlijeđen te mu je medicinska pomoć pružena u varaždinskoj Općoj bolnici. Njegove će se ozljede okvalificirati naknadno.

Vozio se bez vozačke i pod utjecajem alkohola, prijeti mu kazna od 43.000 kn

Policajci iz Novog Marofa su u četvrtak oko 11,20 sati u naselju Brezovica zaustavili automobil kojim je upravljao 45-godišnji „heroj ulica“.

Kontrolom vozila i vozača, utvrđeno je da isti upravlja vozilom za vrijeme kad mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije te u vrijeme kad mu je poništena vozačka dozvola zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova.

Također je utvrđeno da vozilom upravlja pod utjecajem alkohola od 0.62 g/kg te da se radi o višestrukom počinitelju prometnih prekršaja.

Navedeni je doveden u Policijsku postaju i smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje. Na mjestu događaja, od navedenog je privremeno oduzeto osobno vozilo te pohranjeno do završetka prekršajnog postupka.

Uz optužni prijedlog, 45-godišnjak je istog dana doveden sucu Prekršajnog odjela Općinskog suda u Varaždinu, koji mu je odredio zadržavanje u trajanju do 5 dana. Za navedene prekršaje prijeti mu izricanje novčane kazne u iznosu do 43 000 kuna i kazna zatvora do 60 dana te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 19 mjeseci.

Također, sudac će donijeti odluku o postupanju s privremeno oduzetim vozilom.