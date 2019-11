Zbog APIS-a Maras proziva za korupciju, Varda za populizam

U slobodnim govorima zastupnici su se osvrnuli na sastanak Milana Bandića i Andreja Plenkovića, a oporba smatra da pitanje APIS-a politička trgovina.

- Ova Vlada novac troši na političku trgovinu, a nema novca za našu djecu, demografiju... I profesori su realan sektor, nisu oni irealni. Privatni sektor je ljut, jer država ne smanjuje namete. A ne može ih smanjiti jer troši na gluposti i političku trgovinu. Treba održati ovu trgovačku većinu. Pa kakvi ste vi to populisti? Vi ste populisti koji pregovarate o APIS-u, a ne o djeci, učiteljima i nastavnicima. Moram priznati da me Milan Bandić razočarao, kao i vi iz njegovog Kluba, pregovarali ste o privatnim interesima - kazao je Nikola Grmoja (Most).

O istoj temi govorio je i Goran Maras (SDP) koji se slaže s Grmojom da na vlasti trgovačku koruptivnu koaliciju.

- Taj sastanak predstavlja primjer korupcije i koruptivnog ponašanja. Nisu motivi zagrebački projekti i interesi građana nego da se održe na funkciji i jedan i drugi. Imaju politiku ruka ruku koruptivnu mije - ustvrdio je Maras.

Maras napominje da u Zagrebu treba Bandiću izglasati GUP, dok u Saboru treba izglasati državni proračun i to žetončićima iz Bandićevog kluba, koji će Plenkoviću osigurati da još godinu dana ima svoju fotelju.

Kažimir Varda (BM 365) odgovorio je Marasu napominjući kako nije važno što se govori nego tko govori. Prozvao ga je za politikantstvo, a budući da je Maras negodovao iz klupa Varda mu je poručio:

- Kolega Maras, budite pristojni. Ako nemate kućnog odgoja ja vam mogu pokloniti bonton. Dok ste vi govorili ja sam šutio - rekao je Varda.

Predsjedavajući Milijan Brkić (HDZ) zamolio je Vardu da nastavi govoriti te da će on upozoriti zastupnike, ako netko pretjera, a od Marasa je tražio da ne upada u riječ.

Varda je rekao kako je Vlada u mandatu održala niz operativnih sastanaka po svim županijama, većim gradovima, pa i općinama, pa je onda došao na red i Grad Zagreb kontinuirano korumpira sve županije, gradove i općine kroz ulaganje, infrastrukturu, ceste, luke, marine, aerodrome, škole, prijenos vlasništva vrijednih državnih nekretnina na jedinice lokalne samouprave.

- Želim da na ovakav način Vlada, dakle korumpirana Vlada, korumpira svaki dio Lijepe naše domovine - kazao je.

Prozvao je oporbu da im smeta što je gradonačelnik Zagreba davno pokrenuo inicijativu za Imunološki, da zajedno sa Vladom spasi jednog od najvećeg proizvođača cjepiva na svijetu, da zajedničkim angažmanom riješe problem dječje bolnice, da najveću zračnu luku u državi poveže modernom prometnicom s najvećim glavnim gradom, da uposli kapacitete nekoliko hrvatskih tvrtki na više godina, Končar i Gredelj oko izgradnje novih tramvaja.

Maras je javio ja povredu poslovnika te Vardi spočitnuo da je na izborima dobio 400 glasova.

- Prevarili ste svoje birače. Znam da vi nemate ništa protiv korupcije, jer ste vi jedan od primjera korupcije u hrvatskoj politici. Vi ne bi vidjeli Sabora da nije bilo SDP-a kao što ga nećete vidjeti na sljedećim izborima bez obzira na čijoj listi bili - rekao je Maras.

Od predsjedavajućeg Brkića zbog zloupotrebe poslovnika zaradio je opomenu.

'Zaposleni u raznim agencijama su kasta o kojoj nitko ne govori'

Hrvoje Zekanović (Hrast) progovorio je o zaposlenima u raznim agencijama, koje je nazvao kastom.

- O tim ljudima se ne govori. Kad se pokušava govoriti o nedjelovanju institucija u našoj državi, najčešće se u lošem kontekstu govori o Saboru. Međutim, o 15.000 ljudi koji rade u raznim agencijama, državnim tvrtkama, fondovima, institutima, o njima se ne govori - rekao je Zekanović koji je pripremio i popis.

Naveo je da tako imamo Fond za financiranje razgradnji zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva, Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatski registar brodova, Agencija za elektroničke medije, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Agencija za javno privatno partnerstvo, itd.

- Radi se o kasti od 15.000 ljudi koji imaju plaću od 15.000 i malo više, a o njima se ne govori, a od ovog doma pokušava se stvoriti slika nerada, korupcije, a ovo je najviši dom hrvatskog naroda i to ide toliko daleko da se čak ovaj dom iznajmi nekoj političkoj stranci - rekao je.

Osvrnuo se i na prosvjed učitelja i nastavnika, koji već danima štrajkaju.

- Hrvatski učitelji rade za 5000 ili 6.000 kuna, a o ovima koji zarađuju 15.000 i ne rade ništa nitko ne govori. Ako se želi namaknuti novac za profesore, vatrogasce, sveučilišne predavače, policiju i vojsku ima tog novca. Ima ga u kasti 15.000 zaposlenih u navedenim agencijama.

'Bernardić je licemjer, jer prešućuje moralne nesklade'

Josip Borić (HDZ) osvrnuo se na stipendiju Davora Bernardića i potpisivanje deklaracije antikorupcijskom savezu, kojeg čine SDP, HSS, HSU i SNAGA.

- Vidjevši te likove Bernardića, Beljaka, Hrelja, Aleksića, uz jedan kiseli izraz, kada potpisujete nešto tako važno u što se ne uklapate, jer jednostavno znate da to djelima ne možete poduprijeti. Svjesni ste da je da s takvim smiješkom na licu ne možete opravdati dokument kojeg potpisujete. Jasno je da tada svaki građanin ima pravo reći, nisi ti taj sinko koji trebaš biti na čelu nečega što se tako zove - kazao je Borić.

Bernardića je prozvao da je licemjer, jer prešućuje vlastite moralne nesklade.

- To je pitanje stipendije. Vidjeli smo iz medija iznos od 260.000 kuna ili 36.000 eura, to je samo 525 puta više dozvoljenog dara koji dužnosnik smije primiti. To bi gospoda u Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa trebali znati. To je veliki iznos. To bi bio po nama nedopušten dar - kazao je HDZ-ovac.

Upitao je i je li na tu stipendiju plaćen porez.

- Bernardić se obvezao i na 120 sati konzultantskog, znanstvenog i istraživačkog rada. Takav rad u uređenom svijetu iziskuje i drugačije ugovore kojima se također nešto navodi, nekakvi iznosi, a na drugi dohodak također treba platiti porez. Je li plaćen porez na sve što ste se stipendijom obvezali i na način na koji je stipendija dodijeljena - upitao je Borić.