Zbog aplikacije koja je trebala sve olakšati opet veliki redovi: Dođeš na ručak, dočekaš večeru

Iako je beskontaktno plaćanje u menzama moguće u većini država u svijetu i Europi, nakon 10 godina i studenti Sveučilišta u Zagrebu unazad mjesec dana imaju mogućnost takvog plaćanja. Zahvaljujući Studentskom zboru koji je pokrenuo inicijativu, a ne Sudentskom centru. Ali ne jednostavim i uobičajenim prislanjanjem kartice na POS uređaj, već preko nove aplikacije na kojoj je radilo i puno vanjskih suradnika. Kad student dođe na red platiti svoj obrok u menzi, prvo treba pokazati svoju studentsku iskaznicu, odnosno "Iksicu".

Nakon odabira jela student pokazuje svoj identifikacijski bar kod ili QR kod koji se generira unutar aplikacije kako bi ga blagajnica skenirala i tako student beskontaktnim plaćanjem plati svoj obrok. U bilo kojem trenutku moguće uplatiti novac na digitalni novčanik WeaPay uz pomoć kartice ili internet bankarstva, što opet isključuje korištenje gotovine. Navodno, cijeli taj proces plaćanja bi trebao trajati minutu i 30 sekundi. Studenti sa Cvjetnog za sad nisu oduševljeni, kako kažu, gužve su još veće.

- Ekipa koja je čekala večeru, taman za doručak dođe na red - rekao nam je jedan student koji je u Cvjetnom naselju čekao u redu. On i kolege pitaju zašto je bilo potrebno raditi novu aplikaciju i sustav kod samog izdavanja računa, kada se moglo na samoj blagajni i plaćanju redizajnirati da se koristi POS terminal za mobilno/kartično plaćanje. Kako neslužbeno doznajemo, navodno im se nije isplatilo - što god to značilo. Aplikacija je bila besplatna, a aplikaciju su napravili stručnjaci iz WeaPaya koji su, kažu, prepoznali novu generaciju mladih koja ne želi papire i kovanice, već želi imati sve pri ruci i to na svom mobitelu. Kontaktirali smo predsjednicu Studentskog zbora FER-a Mateu Vasilj te je pitali zašto su veće gužve sad, ako je aplikacija trebala smanjiti gužve i ubrzati cijeli proces plaćanja u menzama.

- Uz novu aplikaciju menze su paralelno dobile i nove blagajne, ali računala su stara. Računala i njihov USB otvor 1.0 iz 90-ih ne mogu jednostavno izdržati to opterećenje. Ispis računa traje duže nego prije - otkrila nam je Vasilj, a na pitanje zašto nisu umjesto aplikacije regulirali plaćanje tako da studenti karticu prislone na POS uređaj, nije mogla odgovoriti jer nije u njenoj nadležnosti. Usmjerila nas je da to pitanje postavimo Studentskom centru, odnosno Mirku Bošnjaku, upravitelju Studentskog centra u Zagrebu, ali za sad nismo dobili odgovor.

- Kao odbor, surađivali smo s Weapayom na izradi ove aplikacije, davajući feedback kroz proces izrade. Ujedno smo, u skladu s našim pokušajima modernizacije studentskog standarda, surađivali i sa SC-om i drugim akademskim tijelima i tijelima vlasti na implementaciji nekih modernijih oblika naplate u menzama. U tome smo imali isključivo savjetodavnu ulogu. Također, izrada ova aplikacije je koštala nula kuna za SC - rekla je Vasilj. Dakle, sljedeći potez je SC-ov. Menzama su potrebna nova računala. No aplikacija bi definitivno imala više smisla kada bi se pomoću nje mogao platiti i studentski dom ili ostvariti studentske popuste.

