Najveći studentski dom u Hrvatskoj je dom Stjepan Radić u Zagrebu. Popularna 'Sava' odiše posebnom studentskom energijom te je mjesto za učenje, odmor, ali i lijep suživot te najbolje studentske provode.

U glavnom kompleksu se nalazi menza koja je uz ispite, sigurno najčešća tema među studentima. Poslovala je i trgovina mješovite robe i kiosk koji su radili do 15. srpnja 2021. godine, a danas sredinom siječnja prostorije zjape prazne.

Upitali smo ravnatelja Studentskog centra Zagreb Mirka Bošnjaka zašto su i dalje zatvoreni, te da li ih imaju u planu ponovo otvoriti. Kako kaže, u interesu im je dobiju kvalitetnu uslugu u vidu trgovine mješovite robe.

- U postupku smo pripremanja javnog natječaja za zakup istih. Nakon zatvaranja djelatnosti trgovine i kioska, provodio se proces potrebnih radnji koje se tiču izvanredne inventure, povrata, raspodjele i likvidacije robe. Nakon analize stanja i na temelju povratnih informacija od samih studenata, želimo da korisnici studentskog doma što prije dobiju kvalitetnu uslugu u vidu trgovine mješovite robe - rekao nam je ravnatelj SC-a Mirko Bošnjak.

Nezadovoljni radom menza i samom kvalitetom i ukusom hrane

Što se tiče menza na Savi, studenti su nezadovoljni kvalitetom hrane, ali i radnim vremenom. Kako kažu, zadnjih šest mjeseci radno vrijeme menza varira.

- U zadnjih pola godine, svakih tjedana dana pomiču radno vrijeme menza na Savi te mi se već nebrojeno puta dogodilo da sam došao i okrenuo se jer eto došlo je do promjene radnog vremena te ne radi niti jedna menza. I to u domu s 4000 studenata - nastavio je nezadovoljni student.

Pitali smo SC Zagreb, zašto radno vrijeme menza varira, odgovorili su da je takva situacija zbog visoke stope bolovanja.

- Radno vrijeme studentskih restorana u studentskim domovima SC-a Zagreb povremeno varira zbog visoke stope bolovanja i pandemije virusa COVID 19. Radno vrijem studentskih restorana SC-a Zagreb po fakultetima zagrebačkog Sveučilišta prilagođava se načinu održavanja predavanja (broju studenata koji su na fakultetima) za vrijem pandemije virusa COVID 19 - napisao je ravnatelj Bošnjak.

U hrani pronalazili strana tijela

Hrana je izuzetno bitna studentima, a kako i ne bi bila, hrana je ta koja daje studentima energiju, a energija je potrebna kako bi mogli obavljati svoje studentske obaveze. No, studenti za menzu na Savi koje 75 posto cijene obroka financiraju porezni obveznici, nemaju previše riječi hvale.

U hrani su studenti pronalazili dlake, bube i žice. Nekad bi servirali sirovo meso, a hrana bi često bila natopljena uljem. Nekoliko studenata je kroz razgovor spomenulo želučane tegobe nakon obroka u spomenutoj menzi.

Pogledajte što se sve servira studentima

- Žilava govedina i riža koja nije skuhana. Kao da žvačete kamenčiće. I par listova salate u octu. To vrijedi 50ak kuna? Studenti to plate 10ak kuna, da ali ta subvencija nije došla iz zraka već da je to novac koji mi, naši roditelji, građani Republike Hrvatske plaćamo - ispričao nam je jedan student.

Razgovarali smo s desetak studenata koje smo zatekli oko menze i više manje, svi navode iste probleme. Želućane tegobe, masna ili pak sirova hrana...

Prije dvije godine ministarstvo znanosti i obrazovanja je sa chefom Matom Jankovićem provelo istraživanje o prehrambenim navikama i zadovoljstvu studenata studentskim restoranima. Sudionici istraživanja bili su studenti preddiplomskih i diplomskih studija, a glavni cilj istraživanja bio je otkriti prehrambene navike studenata te zadovoljstvo ponudom i kvalitetom studentskih restorana.

Pitali smo studente u koje menze najčešće idu, odnosno, koje su im najdraže. Hvale Lašćinu, menzu FER-a, a i menzu Filozofskog fakulteta. Kad smo razgovarali sa studentima na Savi, jedna studentica je rekla kako ne želi da se piše sve negativno o Savi i da je uprava izašla u susret kad je bio u pitanju smještaj. No kad smo je zamolili da navede drugu pozitivnu stvar - nije se mogla sjetiti.