PROBLEM AZBESTA PLUS+

Zbog azbesta odgodili rušenje Vjesnika! Stručnjaci objasnili koje rizike nosi miniranje....

Piše Snježana Krnetić, Veronika Miloševski,
Zbog azbesta odgodili rušenje Vjesnika! Stručnjaci objasnili koje rizike nosi miniranje....
Državni tajnik Tonči Glavinić otkrio je zašto se odgađa rušenje Vjesnika | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Ne zna se koliko će trajati odgoda radova. Stručnjaci složni: Miniranje zgrade nije najbolje rješenje

Zbog azbesta na 16. katu Vjesnika produljuju se rokovi uklanjanja nebodera, rekao je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić. Nije precizirao koliko će pronalazak azbesta usporiti radove i samo uklanjanje Vjesnika, koji je izgorio sredinom studenoga prošle godine. Zbog situacije najvjerojatnije će se odgoditi i puštanje u promet podvožnjaka na Slavonskoj aveniji, koji je bio predviđen za 21. ožujka.

