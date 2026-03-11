Zbog azbesta odgodili rušenje Vjesnika! Stručnjaci objasnili koje rizike nosi miniranje....

Ne zna se koliko će trajati odgoda radova. Stručnjaci složni: Miniranje zgrade nije najbolje rješenje
Zbog azbesta na 16. katu Vjesnika produljuju se rokovi uklanjanja nebodera, rekao je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić. Nije precizirao koliko će pronalazak azbesta usporiti radove i samo uklanjanje Vjesnika, koji je izgorio sredinom studenoga prošle godine. Zbog situacije najvjerojatnije će se odgoditi i puštanje u promet podvožnjaka na Slavonskoj aveniji, koji je bio predviđen za 21. ožujka.
