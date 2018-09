Zbog bojenja tunela: 'Za više od sat prešli smo tek 10 km...'

Vozimo se više od sat vremena, a prešli smo tek deset kilometara, kazao nam je očajni čitatelj. On je danas oko 14 sati s obitelji zapeo u gužvi na autocesti A1, popularno zvanoj Dalmatini, kod tunela Sv. Rok u smjeru Zagreba.

Prema njegovim riječima, vozila "malo stoje, a malo voze u koloni, koja je sigurno duga oko deset kilometara". Žali što prema unutrašnjosti nije krenuo državnom cestom. kaos i gužve nastale su zbog radova HAC-a na dionicama oko Sv. Roka. Među tim radovima je, između ostalog, bojanje tunela Bristovac.

Mnogi građani i turisti željeli su iskoristiti možda i posljednji vikend toplog i lijepog vremena te su se u nedjelju poslijepodne vraćali s mora prema unutrašnjosti.

Iz HAC-a kažu da im je žao zbog korisnika, no ističu da se radovi moraju obaviti zbog podizanja sigurnosti. Najviše problema izazvali su radovi između čvora Maslenica i tunela Sv. Rok, gdje je zatvoren kolnik u smjeru Dubrovnika pa se promet vodi dvosmjerno na kolniku u smjeru Zagreba, te između tunela Sv. Rok i odmorišta Jasenice.

Radovi su počeli 26. rujna i trajat će do 5. listopada. Ističu da su radovi unaprijed najavljeni, kako na njihovim stranicama, tako i na stranicama HAK-a. No, na stranicama HAK-a tek stoji štura obavijest da se "na autocesti A1 usporeno uz zastoje u koloni vozi u zoni radova između čvora Maslenica i tunela Sveti Rok."

- Gledao sam prije puta stanje na cestama, ali nisam stekao dojam da je tako dramatično. Nigdje nema spomena kolike su kolone - ogorčen je čitatelj.

Inače, HAC ima zabranu obavljanja radova tijekom sezone od 15. lipnja do 15. rujna. Budući da na nekim dionicama, zbog zimskih uvjeta, mogu raditi samo do 15. listopada jer cesta mora biti prohodna za ralice, znači da većinu radova moraju obaviti u mjesec dana. Alternativa je čekati proljeće kad je ponovno sezona radova od 1. travnja do 15. lipnja.

