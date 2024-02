'Zbog Culeja i ostalih sam slijep. Imao sam dobar posao, a sad otac radi da imamo za život'

Nije pošteno, samo su jednoga osudili na zatvor, ostalima su izrekli uvjetne kazne, to mi djeluje kao ‘sprdačina’. Svih ovih godina, a nije malo, gotovo punih šest, oni su bili slobodni, izlazili su i provodili se, a mene su ostavili u mraku iz kojeg nikako ne mogu izaći. Uništili su moje snove, odvojili me od mojih konja, mojega posla koji sam jako volio, mogućnosti da osnujem svoju obitelj, da pomogne svojima. Uskratili su mi da kao i svi mladi uživam u životu, kaže Ivan Mikuljan (26) iz Andrijaševaca. Ovoga mladića mučki su pretukli u središtu Vinkovaca u kolovozu 2018., a da ni sam i danas ne zna zbog čega.

Na Općinskom sudu u Vukovaru zbog sudjelovanja u tučnjavi u kojoj je Mikuljan ostao teški invalid prošlog je tjedna nepravomoćno osuđen Luka Miškulin na kaznu zatvora od pet godina i četiri mjeseca, dok su Daniel Hodak, Domagoj Culej i Gabrijel Čekić osuđeni na uvjetnu kaznu od šest mjeseci zatvora, u koji neće ići ako u roku od dvije godine ne počine isto ili slično kazneno djelo. Inače, Domagoj Culej je sin bivšeg saborskog zastupnika HDZ-a Steve Culeja, a teretili su ga da je “cipelario” drugog mladića, koji je s Mikuljanom bio u društvu.

Nakon što je čuo koliku je kaznu dobio, Miškulin je počeo plakati.

Bio je vrijedan i miran radnik

- Zaista ne znam što na to sve reći, nadam se da će Državno odvjetništvo uložiti žalbu na presudu - kaže Mikuljan.

Mladi automehaničar bio je omiljen u Tvornici kombajna u Županji, gdje je počeo raditi na određeno odmah nakon završene škole. Da apsurd bude veći, kad je došao kući iz bolnice, pozvali su ga da dođe raditi, trebao je dobiti stalno zaposlenje. Nažalost, morao im je reći da je to trenutno nemoguće jer je ostao slijep.

- I danas me nazovu iz tvornice, pitaju kako sam, žao im je što mi se to dogodilo. Kažu da su me zapamtili kao vrijednog i mirnog radnika - priča Ivan Mikuljan.

Prisjetio se kobne večeri tijekom koje je zdrav otišao od kuće u Vinkovce, a nakon pola godine vratio se kući slijep.

- Zadnje čega se sjećam je da sam bio s prijateljima u kafiću i da smo izašli na parking. Netko me udario s leđa i više se ničega ne sjećam. Još dok sam bio u bolnici, kad bih se noću probudio, pokušavao sam povezati slike i shvatiti što mi se dogodilo, ali bez uspjeha - rekao je Ivan, kojega su liječnici KBC-a Osijek nadljudskim naporima uspjeli održati na životu.

- Nikad se nisam tukao niti sam se želio tući, pa tako ni tad. Bio sam s društvom u kafiću u susjednom selu, a onda smo odlučili otići na još jedno piće u Vinkovce. Da sam znao da su mi pripremili sačekušu, nikad tamo ne bih išao - rekao je Mikuljan, čije su se oči “ugasile” nakon premlaćivanja.

- Nema pomaka, samo mi je jedan liječnik rekao da će trebati puno vremena da se očni živci oporave jer su pretrpjeli veliku štetu. Tražio sam pomoć i u Beogradu u Bolnici sveti Vid, pregledali su me i rekli da ne mogu ništa popraviti - priča Mikuljan.

Pomažu mu otac i brat

Po kući se kreće po sjećanju, a kod zahtjevnih koraka uvijek mu je pri ruci brat Đuro (24).

- Bez njega ne bih mogao, otac Ivan odlazi na posao jer ne možemo živjeti od moje invalidnine, koja trenutno iznosi oko 230 eura. Đuro je po struci moler i ne može zbog mene ići raditi. Otac je podnio zahtjev za prijevremenu mirovinu. Ako to uspije dobiti, onda bi se on nastavio brinuti o meni, a Đuro bi išao raditi - kaže Ivan, koji više nema epileptičnih napadaja, moguće zbog stalne terapije koju uzima.

Ivan nam otkriva da ih je pogodila još jedna tragedija. Prije godinu dana umro im je stric, koji im je bio veliki oslonac.

- Uvijek je bio uz nas jer smo rano ostali bez majke. Nas troje djece i otac ostali smo sami pa je stric priskočio u pomoć. Nažalost, umro je iznenada pred svoj 55. rođendan. Jako mi nedostaje - tužno će Ivan.

S nepravomoćnom presudom nikako se ne može pomiriti, a dodaje i da ga nitko od optuženih nikad nije nazvao da se ispriča za to što su mu uradili.

Mikuljanov odvjetnik Ivan Kalauza rekao je kako je očekivao osuđujuću presudu, no smatra da su izrečene uvjetne kazne preblage.

- Pitanje je kakva se poruka njima šalje javnosti - komentirao je Kalauza.

Drugačijeg je mišljenja odvjetnica Luke Miškulina, Sandra Karalić, koja smatra da je suđenje bilo nezakonito.

- Svi dokazi su obrani odbijeni, a toksikološko vještačenje koje je obavljeno obavio je doktor medicine, a ne toksikolog - rekla je odvjetnica i dodala:

- Željeli smo oslobađajući presudu, a dobili smo, prema mome mišljenju, iznenađujuću presudu od čak 5,4 godine. To je bila tučnjava u kojoj nitko nije htio da se dogodi to što se dogodilo.

Među optuženima je sin bivšeg zastupnika Culeja

Ivan Mikuljan je nakon premlaćivanja završio u bolnici s teškim ozljedama glave i mozga. Za sudjelovanje u tučnjavi optužili su četiri mladića, među kojima je i Domagoj Culej, sin bivšeg saborskog zastupnika Steve Culeja. No samo su jednoga, Luku Miškulina, teretili da je nanio teške tjelesne ozljede Mikuljanu.