Zbog dronova zatvorili zračnu luku u Kopenhagenu! Dronovi i iznad Osla, uhićene dvije osobe!

22:35

Dronovi nad Skandinavijom

Zračna luka u Kopenhagenu u Danskoj u ponedjeljak navečer obustavila je sav promet nakon što su u okolici primijećeni dronovi. piše Berlingske.

"Aerodrom je zatvoren za polijetanja i slijetanja jer su na tom području viđena dva do tri velika drona. Nije poznat koliko će trajati obustava letova", poručile su vlasti. Na terenu su jake snage policije.

A dronovi su se pojavili i iznad Osla, i to iznad vojnog objekta, piše Aftonbladet. Dodaju kako su uhićene dvije osobe, pišu kako je riječ o državljanima Singapura..