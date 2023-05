Zbog klizišta evakuirani ljudi iz nekoliko kućanstava u Donjem Jesenju: 'Područje je osigurano'

Obilna kiša diljem Zagorja prouzročila je mnoge probleme, što potvrđuje aktivacija čak 57 novih klizišta, u što se uvjerio i ministar Davor Božinović, koji je u srijedu održao radni sastanak sa županom Željkom Kolarom, nakon čega su obišli općinu Jesenje gdje su zbog klizišta evakuirani ljudi iz nekoliko kućanstava.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tom je prilikom potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pohvalio visoku razinu koordinacije svih žurnih službi što, istaknuo je, primjećuje diljem Hrvatske.

"To je jako dobro jer sustav čine ljudi. Ima situacija koje su izazovne, pogotovo u ovoj županiji, vezanih uz klizišta, ali to je uspješno sanirano", rekao je Božinović te dodao kako je za ovu poplavu, koja traje već nekoliko dana, specifično to što je zahvatila više-manje gotovo cijelu Hrvatsku odjednom.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Smatra da nas ovakve katastrofe neće zaobilaziti i da je rješenje ulaganje u sustav i ljude. Kad je riječ o Krapinsko-zagorskoj županiji, istaknuo je da je ona specifična zbog velikog broja klizišta.

"Ovdje na sjeveru, u Međimurju, vidjeli smo Muru, kao i Dravu na sjeveru Varaždinske županije, i tamo nema klizišta, tamo su bile određene bujične poplave. Ovdje se radi o tome da je zemlja natopljena vodom i kad na to dođu velike količine oborina, ona praktički nema gdje i to onda pridonosi odronima i klizištima", objasnio je Božinović.

Istaknuo je kako će vremena za analizu i sanaciju biti te kako Vlada, kao i u svim dosadašnjim krizama, stoji uz sve hrvatske županije, gradove i općine, pa će tako biti i uz Zagorje.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar rekao je da što se tiče poplava slijedi smirivanje situacije.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

"Stanje na području Krapinsko-zagorske županije polako se smiruje i svi vodotoci su u opadanju i ovi vremenski uvjeti nam idu na ruku. Naravno da će za ova velika klizišta koja su se pojavila trebati izrada elaborata i veće investicije kako bi se sve vratilo u prvobitno stanje. Nadamo se da je najgore iza nas i naravno da ćemo budno pratiti sve ono što se predviđa s vremenskom prognozom, ali u ovom trenutku možemo reći da je najgore iza nas", poručio je Kolar.

Na novinarsko pitanje hoće li biti proglašena elementarna nepogoda za neku od jedinica lokalne samouprave, Kolar je odgovorio kako ,prema prvim procjenama, štete na razini županije nisu dovoljno visoke kako bi se proglasila elementarna nepogoda. Ipak, na terenu su i povjerenstva gradova i općina nakon čega čelnik pojedine jedinice lokalne samouprave može zatražiti proglašenje elementarne nepogode za to područje.

Iako je cijela Krapinsko-zagorska županija pogođena poplavama i klizištima, posebno je dramatično bilo u Donjem Jesenju, gdje su sinoć evakuirane četiri osobe. Načelnik općine Jesenja Dario Cvrtila objasnio je kako je klizište koje se sinoć otvorilo u zaselku Kovačecima u Donjem Jesenju došlo do same kuće.

"Po dolasku na teren, evakuirali smo vlasnika kuće, kao i susjede koji su noć proveli kod svoje rodbine. Budući da kiša ne prestaje, a izvidima koje smo proveli mi iz općine na terenu, naše laičko mišljenje je da teren i dalje klizi, da bi nova masa zemlje mogla kliznuti dolje, stoga smo osigurali ovo područje. Nadamo se da do toga neće doći, a u suprotnom, bit će ugroženi samo objekti jer ljude ćemo skloniti", rekao je Cvrtila.

Dodao je da se tijekom dana očekuju stručne službe koje će napraviti prvu procjenu stanja klizišta, a kako je rekao, riječ je o nastavku klizišta koje se aktiviralo u zagrebačkom potresu.

OVDJE PRATITE SITUACIJU S POPLAVAMA U HRVATSKOJ IZ MINUTE U MINUTU

Najčitaniji članci