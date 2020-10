Zbog korone mnogi na konoplji

<p>Kad je bio lockdown, morali smo zatvoriti svoje CBD dućane u Zagrebu, Splitu i Rijeci. No desilo se nešto što uopće nismo očekivali. Naša web stranica je doslovce eksplodirala, ljudi su masovno počeli naručivati ulja i cvjetove od konoplje koji služe za smirenje, priča nam <strong>Mario Božović</strong>, vlasnik Garica CBD Shopa, prvog takvog u Hrvatskoj.</p><p>Istraživanje psihologa s Filozofskog fakulteta na 3570 ispitanika pokazalo je da je nakon karantene zbog pandemije svaki peti ispitanik pokazao ozbiljne simptome narušenog psihičkog zdravlja, depresije, anksioznosti i stresa. Stoga, nije ni čudno da Hrvati sve češće posežu za supstancama koje će im pomoći da se osjećaju bolje. Sve više postaju popularni alternativni načini suzbijanja depresije i anksioznosti. Jedni od njih su i CBD proizvodi koji se mogu pronaći u CBD shopovima koji u Hrvatskoj, u posljednjih nekoliko godina, niču kao gljive poslije kiše.</p><p>- Sve je bilo zatvoreno, ljudi nisu mogli nigdje i postali su depresivni. Mislim da smo tu odradili jako dobar posao, ali nije stvar u zaradi. Nama je bilo super što su ljudi otkrili da mogu naručiti nešto što će im pomoći da se smire u ovim teškim vremenima koja su došla - priča nam Mario.</p><p>CBD dućani poput Garice prodaju isključivo proizvode od prirodne industrijske konoplje provjerenih dobavljača iz zemalja Europske unije. U ponudi se mogu naći cvjetovi konoplje, ulja i paste koje su najprodavanije.</p><p>- Također, radimo dosta na tome da educiramo ljude i objasnimo im da to nema veze s marihuanom, to je industrijska konoplja koja se uzgaja u kontroliranim uvjetima od provjerenih dobavljača. Udio THC-a iznosi tek 0,2 posto, koliko je u Hrvatskoj zakonom dopušteno, a to je zapravo ništa. CBD nema psihoaktivni učinak poput THC-a, on služi isključivo za umirivanje i ublažavanje bolova, što su prepoznali i mnogi sportaši koji koriste ulja od konoplje jer djeluju protuupalno i protiv grčeva - pojašnjava Mario i posebno naglašava da je znanstveno dokazano da CBD ne izaziva ovisnost, što je još jedna od pozitivnih strana CBD industrije.</p><p><strong>Potpuno legalna supstanca</strong></p><p>CBD shopovi prodaju cvjetove konoplje, ulja i paste. Udio THC-a je tek 0,2 posto pa nema psihoaktivnog učinka.</p>