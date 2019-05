Zbog migranata je potrebno više policije u Gorskom kotaru

Suočeni smo s ozbiljnim problemom i to ne od jučer. Naravno da se taj problem u međunarodnom smislu treba rješavati tamo gdje nastaje, tamo gdje nastaju migracije, no to je globalna priča i mi na to ne možemo utjecati. Ono na što možemo utjecati jest sigurnost naših granica, prije svega na granici s Bosnom i Hercegovinom, rekao je Komadina na konferenciji za novinare.

Stoga je, dodao je, zamolio ministre obrane i unutarnjih poslova te u pismu i premijera Andreja Plenkoviću da, uz činjenicu da primorsko-goranska policija ulaže nadljudske napore s resursima s kojima raspolažu, pošalju joj se dodatne snage u pomoć, "jer je jako teško kontrolirati zeleni dio županije kada se migranti rasprše".

Naglasio je da su mještani Gorskog kotara uznemireni i zabrinuti za svoju sigurnost, da se ne želi stvarati panika, ali i kako je 'činjenica da se, pogotovo s dolaskom proljeća, povećava taj migrantski pritisak i tu očekujem adekvatni odgovor resornih ministarstava'.

