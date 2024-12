Zbog olujnog vjetra i snijega zatvorili dio cesta: Evo kakvo vrijeme se očekuje u petak

Kontinentalni dio, Gorski kotar i Slavoniju u večernjim satima 'stisle' su temperature ispod nule. Najhladnije je na području Plitvičkih jezera gdje je temperatura -6 Celzijevih stupnjeva.

Zbog snijega i olujnog vjetra za sav promet je zatvoren dio autoceste A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvorova Sveti Rok i Posedarje, a obilazak je državnim cestama Gračac-Obrovac-Karin (DC50, DC27), a za ostala vozila preko Knina i Kistanja (DC50, DC1,DC59).

Zatvoren je i dio Jadranske magistrale između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, te državne ceste na dionicama Maslenica-Zaton Obrovački i Donji Lapac-Bjelopolje. Od županijskih cesta, zatvorene su Duzluk-Kutjevo, Slatinski Drenovac-Jankovac i Bruvno-Mazin-Dobroselo-Donji Lapac.

Foto: Hrvoje Kostelac

Prognoza za petak

- U petak u Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, ujutro lokalno uz maglu, danju povremeno umjeren sjeverozapadni ili zapadni vjetar. Jutro hladno, najniža temperatura spuštat će se i do -4 °C, a danju će rasti do oko 4 °C - navodio meteorologinja HRT-a.

- U središnjoj Hrvatskoj podjednako - ujutro čak i malo hladnije, ponegdje i do -5 °C, moguće s kratkotrajnom maglom uz rijeke, a poslijepodne od 4 do 6 °C. I pritom većinom sunčano, povremeno i vedro.

- Na zapadu sunčano s umjerenom naoblakom u Lici. Do podneva podno Velebita lokalno jaka bura s olujnim udarima, slabjet će danju i okretati na umjeren sjeverozapadnjak. More u smirivanju, no veći dio dana dana umjereno valovito pa i valovito. Jutarnja temperatura zraka u Gorskoj Hrvatskoj oko -7 °C, u unutrašnjosti i na zapadnoj obali Istre oko 0 °C, drugdje od 4 do 8 °C. Najviša dnevna u gorju od 1 do 4 °C, na sjevernom Jadranu od 10 do 13 °C.

- U Dalmaciji će prevladavati sunčano i manje vjetrovito, osobito u drugom dijelu dana. No, ujutro još ponegdje može biti olujnih udara bure, a prema otvorenom moru i sjeverozapadnjaka. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti oko 2 °C, na obali od 6 do 11 °C. Najviša dnevna uglavnom između 10 i 15 °C.

- Podjednake poslijepodnevne vrijednosti, sasvim primjerene kraju prosinca, bit će i na sunčanom jugu Hrvatske, nakon jutarnje temperature zraka oko 9 °C, uz još ponegdje vjetrovito vrijeme. Tijekom dana će bura oslabjeti i mjestimice okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni vjetar, osobito prema otvorenom moru.