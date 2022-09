Zbog ostataka antibiotika s tržišta povučeni žablji kraci

Zbog ostataka antibiotika ofloksacina Državni inspektorat s tržišta je opozvao zamrznute žablje krake "DAYSEADAY" podrijetlom iz Vijetnama, a koje na tržište stavlja Mesna industrija Braća Pivac.

Riječ je o proizvodu "DAYSEADAY, Žablji kraci 8/12, zamrznuti, LOT broja VV04PR", datuma smrzavanja 04. ožujka .2021., s naznakom upotrijebiti do 04. ožujka 2023.

Proizvod nije u skladu s uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Izvoznik proizvoda je + NGOC HA CO LTD FOOD PROCESSING AND TRADING, Vijetnam, dobavljač je DaySeaDay Fresh and Frozen B.V., 8321 WC URK, Nizozemska, a na tržište stavlja MI Braća Pivac, Težačka 13, Vrgorac.

