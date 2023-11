Zbog Petraka u zatvoru Bilice kreće seoba pritvorenika? Ovi osumnjičeni ne smiju se sresti...

Ekspresno su riješili slučaj turske vlasti, nisu se puno mislili oko toga trebaju li zadržati Nenada Petraka pod svojim nadzorom: nakon što se sumnjalo da je nekih šest mjeseci Petrak boravio u Turskoj, u bijegu od hrvatskog pravosuđa, prije deset dana je uhićen u luksuznom dijelu istanbulske četvrti Üsküdar, na azijskom dijelu velegrada, a jutros od 3 sata i 14 minuta je pogled na obale Bospora zamijenio s ćelijom na Bilicama koja ima pogled na komadićak neba s unutrašnje strane splitskog zatvora...

Uhićen je po tjeralici splitskog suda, ali onoj koja datira još iz konca travnja. Tada je naime istražni sudac donio rješenje o njegovom pritvaranju (iako Petrak fizički nije bio prisutan jer je, naravno, bio u bijegu), da bi na temelju tog rješenja bila prvo raspisana domaća tjeralica, a onda i međunarodna.

Dapače, Petrak je završio na Interpolovoj listi najtraženijih kriminalaca! Fotografije njegovog uhićenja s do zuba naoružanom turskom policijom, uz značajne tekstove su popratili praktički svi relevantni europski mediji uz opis kako je riječ o 'suspected Croatian drug lord', dakle osumnjičeni hrvatski narko-boss!

Sumnjivom međunarodnom 'ugledu' Hrvatske i njenih državljana nije pridonijela činjenica da je praktički istovremeno, dan kasnije, u četvrti Bešiktaš uhićen Christian Palić, još jedan Hrvat osumnjičen da je vođa zapadnobalkanskog krila krijumčarenja velikih količina droge...

Petrak u splitskom zatvoru

A Petrak je formalno-pravno dakle uhićen po tjeralici zbog zločina počinjenog na splitskim Skalicama, kada je propucan Josip Čubelić. Tada je, u pola bijela dana i nedaleko od vrtića, skupina muškaraca napala Čubu, što je Čubelićev nadimak već desetljećima, da bi mu na koncu propucali noge.

Svi su pobjegli, no policija je brzo uhitila mladog Alena Radića, odnosno on se predao te je ubrzo priznao da je upravo on pucao iz pištolja. Međutim, tužiteljstvo nije uvjereno u to, pa su nastavili istragu (ovih dana bi trebali formalizirati svoje napore u vidu optužnice) tragati za ostalima – u lipnju se predao ujak mladića Jerko Radić u društvu trećeokrivljenog Ante Varnice pa su obojica završili u zatvoru.

Upravo je Petrak, zagrebački poduzetnik s dobrim vezama u Solinu, jedini ostao na slobodi, u Turskoj, što je bilo više-manje javna tajna. No, sada je i on zatvoren, a uprava Bilica mora dobro voditi računa da se osumnjičeni u ovom slučaju ne susretnu.

Posebno će biti potrebna vještina u managementu ljudskim resursima – vjerojatno će poneko od pritvorenika i promijeniti adresu, otići privremeno do šibenskog ili zadarskog zatvora – jer je u međuvremenu u akciji USKOK-a 'pala' cijela zločinačka organizacija koja se bavila preprodajom velikih količina droge.

U toj akciji je osumnjičeno ukupno 19 osoba, dio njih je završio u pritvoru, dio je odranije već iza rešetaka, dok se za nekolicinom njih traga jer su u bijegu, odnosno zauzeti drugim 'poslovima'. Šef te bande je, prema USKOK-u, upravo Petrak! Puno je tu poveznica i s drugim dilerskim skupinama po Splitu, Hrvatskoj, ali i međunarodnim kriminalcima ozbiljnog ranga.

Cijela ova akcija te uhićenje skupine kojoj je na čelu Petrak prethodilo je nekoliko akcija, između ostalih i uhićenje trojice Hrvata na jedrilici s tonom kokaina vrijednog gotovo 40 milijuna eura! Oni su uhićeni 2020. godine kod Kanara, španjolskog otočja u blizini Afrike, te su osuđeni na 20 godina zatvora pred sudom u Madridu, a bili su dio ekipe koja je 'poslovala' pod Petrakom.

Kako je tjeralica ipak raspisana zbog pucnjave na Skalicama, tako će Petraka prvo ispitati zamjenica Županijskog državnog odvjetnika koja radi na pokušaju ubojstva Josipa Čubelića.

Tek kasnije će tužitelji USKOK-a pokušati doznati od osumnjičenog ono što ih zanima u istrazi krijumčarenja tona kokaina i marihuane...