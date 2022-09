Zbog pljačke Ine smijenjen prvi direktor, Mađar koji se protivio napredovanju Damira Škugora

Osim Damira Škugora koji je dobio otkaz nakon što je uhićen, danas je smijenjen i njemu izravno nadređeni direktor, Mađar Gyorgy Patko. Ta informacija nam je neslužbeno potvrđena. Prema korporativnom sustavu, Ina ima pet razina upravljanja, od čega je uprava na čelu sa Sandorom Fasimonom prva razina. Patko je bio na trećoj razini u istoj diviziji Rafinerije i marketing, a Škugor koji je uhićen zbog preprodaje plina je bio razinu ispod njega.

Inače, bivši predsjednik Nadzornog odbora Ine Damir Vanđelić nam je više puta rekao da je Patko bio protiv napredovanja Škugora, ali da je to uprava ipak u radila u velikoj sječi direktora prošle godine. Do prošlog proljeća, Škugor je bio na petoj razini i moga je odlučivati samo do milijun eura. Nakon što su maknuti njemu dvoje nadređenih, hrvatski direktor Stjepan Nikolić na drugoj razini i Davorka Tancer s četvrte razine, Škugor je napredovao na mjesto na kojem može odlučivati do 20 milijuna eura i s njega je izveo preprodaju plina u kojoj su on i partneri zaradili preko milijardu kuna.

Vanđelić je više puta ponovio da su protiv Škugorova napredovanja bili i Nikolić i Patko i Tancer, pa da mu nije jasno zašto je on ipak podignut na razinu više.

