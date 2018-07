Zbog podmornice?! Spasioca dječaka Musk nazvao pedofilom

Dvanaest dječaka i njihov trener su bili više od dva tjedna zarobljeni u potopljenoj špilji u Tajlandu. Zahvaljujući naporima spasioca živi su izvučeni van i dobro se oporavljaju. Elon Musk, američki milijarder, je ponudio da će pomoći u spašavanju dječaka i tenera te je rekao da može poslati posebnu podmornicu kojom bi ih mogli izvući van. No spasilac Vern Unsworth iz Velike Britanije koji dobro poznaje špilju je poručio Musku kako ta podmornica nije dobro rješenje. Rekao je da je to bio samo Muskov pokušaj reklame.

- Nije bilo šanse da bi ta ideja mogla funkcionirati. Musk ne zna kako špilja izgleda. Podmornica je bila prevelika i ne bi prošla kroz zavoje i različite prepreke. U špilju podmornica ne bi mogla ući niti 50 metara - rekao je Britanac koji je bio dio međunarodnog spasilačkog tima. No Musk mu nije ostao dužan. Na Twitteru je u nedjelju pokazao kako podmornica ulazi duboko u špilju do mjesta na kojem su dječaci i trener čekali spas. U istoj je poruci Musk Verna Unswortha nazvao pedofilom. Prije toga je Musk napisao na Twitteru da britanski ronilac živi na Tajlandu i da je zbog toga "sumnjiv". Kasnije je Musk sve to obrisao.

Foto: web.archive.org

Musk je tijekom spašavanja dječaka došao u Tajland i rekao je da je svoju podmornicu nazvao "Divlji vepar" jer se tako zove i nogometna momčad koja je ostala zarobljena u špilji. Na kraju je rekao da će podmornica tamo i ostati za slučaj da će biti potrebna u budućnosti, piše Daily Mail.

Vern Unsworth je novinarima rekao da će Muska najvjerojatnije tužiti.