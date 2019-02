Zbog propusta u natječaju tete su dobile zabranu rada u vrtiću

Revoltirani smo i šokirani. Želimo znati zašto je do ovog došlo i kako. Sada su zbog svega, ni kriva ni dužna, kažnjena naša djeca kao i tete koje ne mogu raditi - reakcija je ogorčenih roditelja na zabranu rada petero djelatnica delničkog Dječjeg vrtića Hlojkica, koja je stupila na snagu prošli petak.

Naime, zbog zaprimljenih žalbi nekih kandidata koji su bili prijavljeni na raspisane natječaje za mjesto triju odgajateljica, ravnateljice i pedagoginje u navedenom vrtiću, a koji nisu dobili posao i koji su tvrdili kako je bilo propusta u natječajima u nadzor je stigla prosvjetna inspektorica koja je nadzor provodila od 18. siječanj do 7.veljača.

Epilog svega je rješenje kojima su utvrđeni propusti i kojim se navedenih pet djelatnica do daljnjeg zabranjuje rad u navedenoj ustanovi.

- Rješenje inspekcije smo zaprimili u petak te smo odmah reagirali prvim radnim danom nakon toga. Važno je napomenuti da je ovako drastičnom mjerom ukupno 37 djece, uvjetno rečeno, ostalo bez skrbi te da je zbog propusta nadležnih ljudi sada najveća šteta učinjena djeci i roditeljima. Oni nikako ne smiju ispaštati, stoga sam odmah otišao na hitan sastanak u Ministarstvo obrazovanja gdje smo se usuglasili i dogovorili da ćemo pothitno imenovati novu vršiteljicu dužnosti koju je imenovalo upravno vijeće, do hitnog postupka raspisivanja novih natječaja u roku od 60 dana. U međuvremenu je 37 djece preraspodijeljeno na druge odgojiteljice - izjavio nam je gradonačelnik Delnica Ivica Knežević.

Raspisani natječaji na kojima je pet zaposlenica dobilo ugovor o radu, a sada im je proglašena zabrana rada, poništeni su jer među uvjetima nisu navedeni propisi za branitelje, nisu objavljeni na službenim stranicama vrtića te je jedan natječaj trajao kraće od zakonski propisanog roka.

- Previd je napravljen, morate znati da nitko od nas ovdje nije pravnik, ali žurno radimo na tome da se problem što prije riješi. Slična situacija dogodila se i s nekoliko drugih vrtića, fokus je također bio na previd oko propisa za branitelje, iako se na natječaj nije prijavio nitko od branitelja niti je procedura takva da bi to bilo zabranjeno. Svi ti problemi brzo su regulirani na mirno i ne znam zašto se u ovom slučaju nije moglo isto - kazao je Franjo Jakovac iz Upravnog vijeća.

Previd priznaje i bivša ravnateljica koja je lani umirovljena, no insistira da je on bio nenamjeran i da se dogodio zbog njene neupućenosti u nove zakonske regulative koje su stupile na snagu sredinom prošle godine.

- Pogriješila sam zato što nisam bila upoznata da se po novom zakonu na natječaj treba staviti i link za branitelje, ali mislim da me o tome trebala obavijestiti pravna služba grada, kao kada su me obavijestili i o novom zakonu o zaštiti podataka. Ali grad me nije obavijestio, a propust sigurno nije namjeran, pa kome će na prvom mjestu biti dobrobit djece i odgajatelja ako ne meni. Ne znam zašto me se sada toliko proziva da se moje ime mora potezati po novinama. Griješimo, svi smo ljudi, no to se sve moglo riješiti dogovorom unutar kolektiva, poništenjem natječaja i raspisivanjem novog. Pa nikom nije u interesu raditi probleme - kazala je uzrujana bivša ravnateljica koja je je u svojih 39 godina karijere, gotovo 12 obnašala dužnost ravnateljice.

- Po zaprimljenim podnescima u kojem se ukazuje na možebitne propuste vrtića vezano uz provedbu natječaja za zapošljavanje,pokrenut je inspekcijski nadzor. Nadzorom su utvrđene nepravilnosti u provedbi natječaja zbog čega je izdano spomenuto rješenje. Prema našim saznanjima, vrtić će neometano raditi, a za više detalja upućujemo Vas na osnivača- Grad Delnice - rekli su u Ministarstvu obrazovanja.

