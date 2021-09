Na Trešnjevci je u nedjelju rano ujutro pukla cijev. U Selskoj ulici kod broja 173, gdje je bilo puknuće, nastala je golema rupa. Voda je izdigla asfalt. Tekla je satima, poplavila je ulice, podrume, kuće. Gradonačelnik Tomislav Tomašević nije kao prošlog ljeta izašao pomagati susjedima u ispumpavanju vode, a umjesto njega na teren je došao njegov zamjenik Luka Korlaet.

- Stanje cjevovoda takvo je kakvo je, na tome ćemo raditi u idućim godinama. Prva službena dojava stigla je u 6.40, nakon čega su vatrogasci i djelatnici Vodoopskrbe stigli na teren. Postoji polica osiguranja i sva šteta će biti nadoknađena - rekao je Korlaet, prenosi Jutarnji list.

- Instalacije nisu u najboljem stanju, ali su već krenule neke zamjene, primjerice na vrelovodu. Pohvalit ću operativce na terenu i JVP. Ukupno je pet DVD-ova izašlo na teren. Izražavam suosjećanje s građanima i dat ćemo sve od sebe da ova naknada štete s polica osiguranja bude napravljena što prije. ViO preko Holdinga ima ugovorene naknade od štete preko jednog osiguravatelja te će biti napravljen popis konkretnih adresa koje će biti osigurane - dodao je Korlaet.

Brojni suterenski stanovi i garaže su poplavljeni, ljudima je uništen namještaj, a prijetila je i opasnost od strujnog udara.

Iz Vodoopskrbe kažu kako će sanacija trajati makar još dan ili dva i da očekuju da će se tada i promet normalizirati.

Sanacija cijevi je i dalje u tijeku, a Zagreb bi do završetka radova mogao imati popriličnih problema s prometnim čepovima.

- Poznavajući zagrebačku prometnu situaciju, bit će problema i čepova. Bit će zatvorena Selska ulica, od Ozaljske do Zagrebačke. Vozila koja dolaze sa sjeverne strane moći će skrenuti desno do Puljske pa do Zagrebačke, a vozila koja dolaze s juga moći će skrenuti lijevo, prema zapadu - do Golikove ulice - rekao je Korlaet za HRT.

Korlaet je najavio da će nova vlast povećati izdavanja za obnovu vodovodne mreže te je naveo podatak da se čak 50 posto vode u zagrebačko mreži gubi. Od 2023. godine za svaki kubik izgubljene vode plaćat će se penal u iznosu od 1 kune.

- To će biti ogromni iznosi i moramo tome stati na kraj - poručio je Korlaet.