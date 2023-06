Zbog sanacije podvožnjaka, dio Selske zatvoren za sav promet: 'To će trajati sve do 27. srpnja'

Iz Grada Zagreba poslali su obavijest o privremenoj regulaciji prometa u Selskoj cesti.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Zbog potrebe izvođenja radova na sanaciji željezničko cestovnog podvožnjaka koje Hrvatske željeznice izvode u sklopu rekonstrukcije pruge od Zaprešića do glavnog kolodvora, Selska cesta na dijelu od Prilaza baruna Filipovića do Zagorske ulice bit će zatvorena za sav promet u periodu od 1. srpnja od 7:00 sati do četvrtka 27. srpnja 2023. do 18:00 sati.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:

· Smjer sjever: Selska – Zagorska – Tomislavova – Zagrebačka – Prilaz baruna Filipovića – Selska i

· Smjer jug: Selska – Prilaz baruna Filipovića – Vodovodna – Zagorska – Selska

Također, zbog izvođenja radova na sanaciji pješačkog pothodnika na istoj lokaciji, pothodnik će biti zatvoren za pješake od petka 7. srpnja do srijede 26. srpnja 2023. godine do 18:00 sati.

U navedenom periodu, sugrađane, odnosno pješake koji koriste navedeni pothodnik molimo da koriste pješački prijelaz u Vodovodnoj ulici ili pothodnik na Zagrebačkoj cesti, a sve ostale sudionike u prometu molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju, kao i za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.