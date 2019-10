Zbog skeča za Youtube dojavio da je bomba u centru Zagreba

U Importanne centru Zagreb postavljena je bomba, spasite što više ljudi možete, ovo je anonimna dojava, rekao je 29. srpnja ove godine u 13.48 sati Jurica M. (21) dežurnom policajcu kojemu je Centar 112 prespojio poziv. To mu nije bilo dovoljno pa je u 14.37 sati ponovno zvao 112 i tražio vatrogasce.

- Dobar dan, dogodit će se velika eksplozija u Importanne centru u centru grada na Glavnom kolodvoru, spasite što više ljudi, ne mogu vam ništa više reći - dramatično je govorio dežurnom vatrogascu. On ga je pitao za još detalja pa je Jurica dodao: "Dogodit će se eksplozija, ne mogu vam ništa više reći, za šesnaest minuta će se aktivirati četiri C4 bombe".

- Policija je već tamo, požurite molim Vas, ne mogu ništa više reći - dodao je mladić.

Odmah nakon dojave u Importanne centar sjatio se velik broj policajaca. Evakuirali su trgovački centar te krenuli s protueksplozijskim pregledom.

Budući da je znao da ništa od toga nije istina i da nikakve bombe nema u Importanneu policija ga je kazneno prijavila zbog dva kaznena djela lažne uzbune. Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu protiv njega je podiglo optužnicu kojom traže da ga sud osudi na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i četiri mjeseca.

Jurici, koji je po zanimanju trgovački komercijalist i medicinski tehničar te je zaposlen u trgovačkom društvu u Importanne centru, već je ranije osuđivan te je izdržavao kaznu u Turopolju.

U svojoj obrani Jurica je priznao krivnju za oba djela, no branio se da su on, njegov menadžer i prijateljica, koje nije želio imenovati, zapravo htjeli snimiti skeč za njegov Youtube kanal.

- Žao mi je. Nisam imao namjeru nikoga povrijediti. Uplašili smo se i otišli prije dolaska većeg broja policajaca. Snimili smo početak poziva, no audio snimku nismo dalje proslijedili - pokušao se pravdati Jurica. Evakuacija Importanne centra tog je dana trajala od 14.48 do 15.10 sati, a protueksplozijski pregled trajao je od 15.10 do 16.10 sati.

Već sljedećeg dana policajci su pokucali Jurici na vrata te mu oduzeli mobitel kojim se koristio. U njemu su pronašli dvije sim kartice. jedna je glasila na neregistriranog korisnika te je imala pozivni broj s kojega je oba puta zvan Centar 112.

Optužnicu tek treba potvrditi Općinski kazneni sud u Zagrebu.