Južna Koreja ušla je u treći val korona virusa jer imaju porast zaraženih kakav nisu imali zadnjih devet mjeseci. Hrvatska još nije dosegla ni vrhunac drugog vala...

<p>Val u epidemiji traje dok brojke zaraženih i oboljelih ne počnu padati i budu u konstantnom padu. Novi se računa kada opet uzastopno broje rastu. To se događa sada u Južnoj Koreji, a ako pitate za Hrvatsku, kraja drugome valu ne vidim barem do ožujka. </p><p>Kaže nam to epidemiolog Ante Vitalija iz Požege koji ističe kako je stanje u njegovoj županiji zabrinjavajuće. Ondje dnevno imaju 70-tak zaraženih od 350 testiranih, no ističe da bi brojke bile veće da imaju mogućnost više testirati. Usporedio je njihove brojke sa Zagrebom pa kaže. “To vam je kao da Zagreb svaki dan ima 1000 novozaraženih”. Apelira na sve ljude da izbjegavaju obiteljska druženja i susrete.</p><p>- Na intervjuima nam obično kažu da oni ne idu nikamo, a onda nabroje barem deset ljudi u obitelji koji im dolaze zajedno s djecom. Pa nitko se ni ne druži s nekime koga ne pozna. Upravo je to problem kao i sezona svinjokolje za koju bih rekao da je pri kraju. Zbog četiri svinje na jedno mjesto dođe 20-tak ljudi, a upravo s takvih druženja smo u zadnje vrijeme imali najviše zaraženih - pojasnio je epidemiolog Vitalija.</p><p>Prema podacima kojima raspolaže, kaže, da ne vjeruje da će cjepiva biti u hrvatskoj prije siječnja no i da se krene s procjepljivanjem na samu Novu godinu ističe: “Prije 1. ožujka neće se vidjeti rezultati. zato je vrlo bitno da ljudi ozbiljno shvate preporuke oko ne druženja.” ističe i kako studeni 2019. i 2020. po ponašanju ljudi se uopće nije razlikovao: “Tek krajem mjeseca su se zatvorili kafići, no do tada su se ljudi ponašali kao i lani u istom periodu. Za zdravstveni sustav to je neizdrživo.” </p><p>Velike brojke zaraženih u Hrvatskoj, smatra, rezultat su svega što se u Hrvatskoj događalo od ljeta do danas.</p><p>- Koštala nas je turistička sezona pa svatovi i svadbe s inzistiranjima na određeni broj ljudi što se malo poštivalo, pa školska godina i putovanja studenata, pa Svisvete za koje su đaci i studenti putovali kući i vraćali se u Zagreb i sada svinjokolja i imamo danas to što imamo - dodao je epidemiolog. </p><p>Južna Koreja zabilježila je u ponedjeljak 615 novih slučajeva zaraze koronavirusom, izvijestio je korejski Centar za kontrolu bolesti i ušla u treći val pandemije. Ovakav rast nisu imali devet mjeseci.</p><p>- Od Južne Koreje više me zabrinjava ova misteriozna bolest u Indiji gdje pacijenti imaju mučnine, napadaje i padaju u nesvijest. Samo nam još to nedostaje – kaže nam epidemiolog Vitalija.</p><p>Indija je inače druga u svijetu po broju dnevno zaraženih koronom te imaju 32.981 nova slučaja. Nova bolest koja se pojavila zarazila je više stotina ljudi, osobito djecu. Liječnici govore kako su se zaraženi prvo žalili da su ih pekle oči pa se stanje pogoršalo. Isključili su mogućnost zagađenja vode ili zraka te očekuju da će laboratorijski otkriti o čemu se radi.</p>