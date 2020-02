Zbog virusa otkazali karneval u Veneciji, zatvaraju se i škole

Nastavljaju se mjere sigurnosti zbog širenja zaraze korona virusom u Italiji. Poznati Venecijski karneval odgađa se zbog sve većeg broja slučajeva zaraze na sjeveru države, objavio je u nedjelju predsjednik regije Veneto Luca Zaia, javlja Reuters.



- Moramo uvesti drastične mjere - rekao je Zaia naglasivši da je broj zaraženih od virusa Covid-19 u Venetu porastao na 19, a dvoje starijih ljudi je hospitalizirano u Veneciji.

Gradonačelnik Milana Giuseppe Sala zatražio je od predsjednika regije Lombardija Attile Fontane da zatvori gradske škole zbog mjera opreza od širenja zaraza, prenose talijanski mediji.



Puno događanja bit će razumno odgođeno po riječima gradonačelnika, ali ne misli zatvoriti cijeli grad. Tjedan dana kaže bit će dovoljno za ispunjavanje mjera sigurnosti.

- To je karnevalski tjedan, a neke su škole ionako već zatvorene od četvrtka, pa mislim da je logično da se odluka produži od ponedjeljka i primijeni na području urbanog djela Milana, rekao je Fontana.Uz to je naglasio kako prema zadnjim podaci ima oko 79 zaraženih u Lombardiji i stoga broj zaraženih na nacionalnoj razini prelazi stotinu. Prema najnovijim podacima, u cijeloj Italiji zaraženo je oko 132 ljudi.

Traže se i novi objekti kao što je vojna bolnica Baggio u Milanu, za prihvaćanje potencijalno zaraženih osoba.



Najveći broj oboljelih do sada je zabilježen u pokrajinama Lombardiji i Venetu, a prvi slučajevi pojavili su se i u regijama Emilia-Romagna (9 slučajeva) i Pijemontu (6 zaraženih), kazao je Borrelli u Rimu. Uz to do sada su zabilježena i tri slučaja zaraze u Rimu te dvije preminule osobe.

Jedan se pacijent u glavnom talijanskom gradu potpuno oporavio i u subotu je otpušten iz bolnice, kazao je Borrelli na konferenciji za novinare dodajući da je u bolnicama na odjelima intenzivne njege sada 26 osoba. Po njegovim riječima do sada je provedeno više od 3000 testiranja na virus Covid-19.

Iz izoliranih gradova i općina stižu fotografije ogromnih redova kupaca koji masovno prazne police trgovačkih centara opskrbljujući se zalihama.

Švicarska i Austrija pokušavaju spriječiti širenje koronavirusa iz Italije

Južne regije u Švicarskoj i Austriji poduzimaju mjere protiv širenja koronavirusa preko njihovih granica s Italijom.

Švicarski kanton Ticino objavio je u nedjelju da će izolirati i testirati sve pacijente sa simptomima virusa Covid-19 bez obzira na to jesu li imali veze s Kinom ili bili u kontaktu s drugim zaraženim pacijentima.

Ticino graniči s talijanskom regijom Lombardijom koja je pogođena koronavirusom. Oko 68.000 ljudi iz Italije svaki dan putuje na posao u Ticino.

Guverner austrijske pokrajine Koruške, Peter Kaiser savjetovao je stanovnicima da ne putuju u Italiju.

U Italiji je broj osoba zaraženih koronavirusom porastao na 132.

Najveći broj oboljelih do sada je zabilježen u pokrajinama Lombardiji (90) i Venetu (25). Prvi slučajevi pojavili su se i u regiji Emilia-Romagna gdje je potvrđeno devet slučajeva te šest u Pijemontu. U Laciju u kojemu je glavni grad Rim zabilježena su dva slučaja.