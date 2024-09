Zbog zabrane oglašavanja igara na sreću i ilegalnih kladionica Italija godišnje gubi milijarde €

Usvoji li Sabor prijedlog Vladinih izmjena Zakona o igrama na sreću, u tiskanim će medijima biti potpuno zabranjeno oglašavati igre na sreću, a oglašavanje na internetu, odnosno u audiovizualnim (televizijskim) i radijskim programima, bit će zabranjeno od 6 do 23 sata.

Proučili smo kako su to pitanje riješili drugdje u EU i jesu li države koje su sličnu zabranu već uvele zbog nje i zažalile. Italija jest.

Na razini EU, prije svega, nema jedinstvene direktive o ovom pitanju nego svaka zemlja članica definira vlastitu politiku. Belgija, Nizozemska, Bugarska i Italija, koje su krenule putem zabrana, suočavaju se s rapidnim porastom ilegalnih priređivača, ali i kontinuitetom trenda ovisnosti. Primjerice, Italija unatoč blokiranju ilegalnih domena bilježi značajan porast ilegalnih priređivača - procjene kažu da na njima godišnje gubi milijardu eura prihoda.

Značajna veličina talijanskog internetskog crnog tržišta je zabrinjavajuća, ali nije iznenađujuća s obzirom na to da Italija ima jedan od najstrožih režima oglašavanja u Europi. Zabrana oglašavanja za licencirane priređivače dovela je da toga da ne postoji pravi način da Talijani razlikuju web stranicu za kockanje koja je licencirana u Italiji i primjenjuje propise od one koja to nije.

U najvećem broju europskih zemalja oglašavanje je dopušteno, osim oglasa usmjerenih prema maloljetnicima. Tako, primjerice, u skandinavskim zemljama, kao i u Švicarskoj, Francuskoj i Austriji, oglašivači moraju paziti na "odgovorno oglašavanje", u Španjolskoj je vrijeme prikazivanja oglasa samo ograničeno, nije zabranjeno. I u Portugalu se ograničenje odnosi na maloljetničku populaciju, sve reklame moraju nositi oznaku +18, kao i kod nas, zabranjeno je od 7 do 22.30 sati na radiju i televiziji.

Velik broj europskih zemalja nema strogu zakonsku regulativu, postoje samo opća pravila zabrane oglašavanja usmjerenog prema maloljetnicima.

Rast crnog tržišta

U Italiji je igre na sreću zabranjeno oglašavati na TV-u, internetu i radiju, iznimka su nacionalne lutrije. Europska udruga za igre na sreću i klađenje (EGBA) pozvala je na reviziju talijanske opće zabrane oglašavanja kockanja nakon što je novo izvješće pokazalo da igrači u zemlji troše 25 milijardi eura na web stranicama za kockanje na crnom tržištu svake godine. Gotovo milijarda eura bruto prihoda od igara na sreću gubi se na stranicama crnog tržišta, što je jednako kombiniranom reguliranom prihodu od online kockanja u osam drugih zemalja Europske unije - Hrvatskoj, Cipru, Estoniji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Malti i Sloveniji.

Udruženje je zabrinuto zbog talijanskih igrača koji idu na nelicencirane stranice, posebno izvan EU, gdje nema zaštite potrošača, a rizik od štete je veći. Očito je da mjere prisile protiv operatera na crnom tržištu nisu dovoljne, pa talijanska vlada mora revidirati svoja pravila o oglašavanju kockanja kako bi talijanski građani bili dobro informirani o licenciranim web stranicama u zemlji, zaključilo je udruženje.

Porezna uprava Ministarstva financija RH u odgovoru na upit 24sata navodi kako je napravljena analiza učinkovitosti postojeće mjere sprečavanja sudjelovanja građana u igrama nelicenciranih priređivača na sreću putem interneta, koja se provodi blokadom pristupa sadržaju internetskih stranica. Navedena mjera uvedena je s ciljem sprečavanja sudjelovanja građana u igrama na sreću nelicenciranih priređivača koje se putem interneta priređuju bez poštovanja pozitivnih propisa RH, a radi sprečavanja sudjelovanja maloljetnika u igrama na sreću.

- S obzirom na postojanje niza alternativnih informatičkih rješenja, a kako bi se povećala učinkovitost sprečavanja obavljanja nedozvoljene gospodarske djelatnosti putem interneta, planirano je propisivanje mjera blokade uplata u igre koje internetom priređuju nelicencirani priređivači, a koju bi provodili pružatelji platnih usluga (banke i kartične kuće) - kažu iz Porezne. Intencija zakonskih izmjena je, zaključuju, uvođenjem novih mjera društveno odgovornog priređivanja igara na sreću, zajedno s uvođenjem nove mjere blokade uplate u igre nelicenciranih priređivača, doprinijeti smanjenju dostupnosti i vidljivosti igara na sreću maloljetnicima i ranjivim skupinama društva (osobama u riziku od razvoja ovisnosti o igrama na sreću) te smanjiti poticanje na sudjelovanje u igrama na sreću, što će u konačnici rezultirati smanjenjem incidencije ovisnosti o igrama na sreću i njenih negativnih posljedica na život pojedinca i društvo u cjelini. Porezna uprava provodit će unutar svog djelokruga nadzorne aktivnosti te će sukladno odredbama budućeg zakona sankcionirati one koji omogućuju oglašavanje igara na sreću mimo odredbi zakona.

Kako je to riješila Danska?

Danska je primjer kvalitetne borbe protiv ilegalnih priređivača igara na sreću. Njih prate na dva načina - preko prijava samih korisnika i redovitim monitoringom nekoliko puta godišnje. Danskom je regulatoru na raspolaganju zabrana oglašavanja ilegalnih priređivača, njihova internetska blokada ili pak blokada uplata u njihovom smjeru. Danski je pristup vrlo pragmatičan i usklađen s legislativom EU.