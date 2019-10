Zbogom bundicama: Kalifornija će zabraniti proizvodnju krzna

Kalifornija je postala prva savezna američka država koja će zabraniti proizvodnju i prodaju stvari od životinjskog krzna, javlja BBC.

Od 2023. godine, stanovnici Kalifornije neće moći odjenuti odjeću ili obuću od krzna ili nositi torbe napravljene od krzna nedužnih životinjica.

Guverner Gavin Newsom je potpisao zabranu korištenja životinja za određene performanse u cirkusu, no zabrana se ne odnosi na mačke, pse i konje, kao ni na rodee, a životinjska koža je također izuzetak.

Odluku vlasti pozdravile su grupe za zaštitu prava životinja.

