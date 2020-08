Zbogom, Damire: 'Nama život bez tebe više neće biti isti...'

Točan uzrok smrti trkača Damira Pavičića (43), koji se srušio na ulasku u cilj 5. Zagrebačkog polumaratona, utvrdit će se na Zavodu za sudsku medicinu. Nacionalni stožer CZ savjetovao je da se trka odgodi

<p>Dragi braco, nemam dovoljno riječi opisati tugu i prazninu koju si ostavio u nama. Volim te!, napisao je kratko uz zajedničku fotografiju <strong>Goran Pavičić, brat trkača Damira Pavičića (43)</strong>, koji je preminuo u nedjelju nakon 5. Zagrebačkog polumaratona.</p><p>Što je točan uzrok smrti muškarca, koji je prema prijateljima bio sportskog i avanturističkog duha, zasad nije poznato. Prema riječima svjedoka, Damir je među zadnjima ušao u cilj te se srušio. Odmah je intervenirao dežurni tim Hitne pomoći, koji je zbog otežanih uvjeta trke imao dosta posla. Odmah su ga počeli oživljavati te je borba za njegov život na asfaltu trajala sat vremena. Nisu mu uspjeli pokrenuti srce.</p><p>- Naša grupa stajala je nedaleko od cilja i čekali smo jednu stariju kolegicu. Sparina je bila velika. U jednom trenutku vidjeli smo opću gužvu, Hitnu pomoć koja je bila ondje, kako iznose nosila. Mislili smo da je netko dehidrirao ili nešto drugo. Tek kasnije smo čuli da je muškarac preminuo - prepričala nam je te trenutke jedna od trkačica iz okolice Zagreba. Dodala je kako su svi pili puno vode i polijevali se njome ne bi li se malo osvježili.</p><p>Kako je na kraju Damir preminuo nije jasno niti njegovom bratu.</p><p>- Hvala vam na sućuti. Mogu samo reći da Damir nije imao zdravstvenih problema. Nemam više što reći, moramo se sad pobrinuti za sprovod - rekao je kratko neutješni brat Goran. Obitelj će Damirovo tijelo morati preuzeti sa Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku. Ondje su ga odvezli nakon što je preminuo kako bi utvrdili točan uzrok smrti.</p><p>U organizaciji žale zbog smrti trkača.</p><p>- To je velika tragedija. Muškarac je otrčao utrku te mu je pozlilo. Borili su se za njegov život, no na kraju je preminuo. Žao nam je zbog izgubljenog života - rekli su nam kratko iz organizacije polumaratona. Na upit, jesu li ljudi morali trčati s maskama, rekli su da ne. Zbog epidemioloških mjera zaštite od koronavirusa morali su ih nositi isključivo na startu.</p><p>- Uputa je bila da ljudi nose masku samo na početku odnosno startu tih dvije-tri minute. Takva je bila procjena da se ljudi tu najviše izlažu i blizu su jedni drugima. Svima je rečeno da ju nakon starta odbace, a mi ćemo se pobrinuti za njihovo skupljanje - kažu u organizaciji.</p><p>To je bila i jedna od preporuka Nacionalnog stožera Civilne zaštite koje su se pridržavali, no kako je otkrio <strong>Damir Trut, pomoćnik ministra unutarnjih poslova za Civilnu zaštite</strong>, savjetovali su im odgode trku.</p><p>- U Hrvatskoj su dozvoljena sportska natjecanja. Postojao je njihov kontakt prema stožeru i odgovoreno je da se utrka ne preporučuje zbog složene epidemiološke situacije. Svi koji su dolazili iz drugih zemalja morali su imati negativan PCR test te su se morali držati svih donesenih mjera - kazao je Trut.</p><p>Drugi trkači ispričali su nam kako su uvjeti utrke bili poprilično zahtjevni.</p><p>- Dan ranije pala je kiša. Mislili smo da će barem malo pasti temperatura, no za utrku na asfaltu tijekom ljeta to znači da će biti puno sparine. Teško je bilo udisati takav zrak i održavati tempo. Vidi se po slabijim rezultatima da su ljudi jedva izdržali - kaže nam trkačica polumaratona. Dodala je kako su brojni trkači dehidrirali, žalili se na vrtoglavicu ili da im je pao šećer.</p>