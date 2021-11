Zagrepčanka Lana Prager (30) bila je djevojka čelične volje, ponos Hrvatske. Uporno je dokazivala da ima pravo na obrazovanje. Zbog njene priče i želje za životom svim učenicima koji boluju od teških bolesti omogućeno je školovanje od kuće.

Drugim riječima, zbog nje je 2005. godine promijenjen Zakon o srednjem školstvu pa je svim učenicima koji zbog svoje bolesti ne mogu pohađati srednju školu omogućeno školovanje od kuće. Lana je bolovala od rijetke genetske bolesti okoštavanja mišića i vezivnog tkiva, koja joj je dijagnosticirana kad je imala sedam godina, a od osme godine zbog toga je koristila invalidska kolica.

Borba od prvog osnovne

Sve je nastupilo naglo. Lana je i sama svojedobno rekla da je do sedme godine normalno hodala i trčala, a onda je u samo tri mjeseca ostala nepokretna. Prvo polugodište u prvom osnovne normalno je pohađala nastavu. A onda se bolest počela brže razvijati, pa joj je učiteljica dolazila doma. Popuštanja nikad nije bilo, a ona na to ne bi ni pristala. Zahvaljujući odličnim ocjenama, imala je izravan upis na fakultet, a ispite je polagala s ostalim kolegama, ali internetskom vezom.

Ta mlada žena bila je prva studentica koja je iskoristila pravo na školovanje od kuće i postigla velik uspjeh. Postala je inženjerka grafičke tehnologije te jedna od najboljih studentica u svojoj generaciji. Za nju su granice bile izazov, a ne razlog da odustane.

Planirala je i doktorat. Lana za sebe nikad nije tražila popuštanje na nastavi na račun bolesti.

- Na prvoj godini diplomskog imala sam sve petice. Na drugoj godini zeznula su me dva predmeta iz kojih sam dobila četvorku. Htjela sam to vratiti da imam 5,0, ali više nisam imala snage - povjerila nam se svojedobno.

Lana je inspirirala gotovo svakom svojom izjavom.

Sretna što je pomogla

- Dok sam bila mala, naišla sam na izbor, ili ću posustati i žaliti se ili ću nastaviti boriti se. Ja sam odabrala ovo drugo. Nikad nisam kukala, nisam se žalila, nikad nisam htjela da me drugi žale. Što je tu je, govorila sam si, idemo dalje - rekla nam je 2015. godine.

Tad se nasmijala na to što su sustav mijenjali radi nje. To joj laska, rekla je i dodala da je sretna što se na isti način i drugi mogu obrazovati.

- Poručujem svima: ako nešto želite, trebate se boriti da to i ostvarite. Čak ako to znači da ćete morati pobijediti sustav i promijeniti zakone - rekla nam je Lana 2015. godine, kad je dobila nagradu Ponos Hrvatske. Imala je 24 godine.

Predsjednica Udruge žena oboljelih i liječenih od raka Nismo same, Ivana Kalogjera, na svojem se Facebook profilu oprostila od Lane riječima: "Jedan od najtužnijih dana. Napustila nas je najhrabrija i najkreativnija osoba koju sam ikad upoznala. Moja muza, moja inspiracija, moja lavica. Upoznala sam je kad je završavala osnovnu školu i po tadašnjem zakonu nije mogla nastaviti školovanje. Ali Lana i njezina mama na to nisu pristale. Zajedno smo mijenjale zakone, pomicale granice. Bila je jedina osoba u Hrvatskoj koja je završila fakultet iz svog doma. Nedavno mi se obratila da joj pomognem da skupi novac za nova kolica. No Covid nas je pretekao. Mirno spavaj, anđele moj. Volim te i voljet ću te zauvijek." I drugi prijatelji, poznanici, kolege, obitelj, oprostili su se od hrabre Lane na društvenim mrežama.

- Imala si snagu, volju i potencijal kakav se rijetko viđa. Postigla si puno više negoli će neki za cijeli svoj život. Imala si dobru vibru i znao sam te se sjetiti kad mi je bilo teško. Zahvalan sam što sam u svojem životu upoznao osobu poput tebe - napisao je Lanin kolega s fakulteta.

Mijenjala zakon

Bila je inspiracija mnogima i glas onih koje je društvo tako nepravedno zaboravilo. Sabor je 2005. godine zbog nje izmijenio zakon i dopustio joj školovanje od kuće.

- Za učenike koji zbog većih motoričkih poteškoća ili kroničnih bolesti ne mogu polaziti nastavu u školi, škola organizira instruktivnu nastavu u kući učenika, odnosno zdravstvenoj ustanovi ako se učenik nalazi na dužem liječenju uz odobrenje ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja - stoji u zakonu od 2005. godine. Tako je Lana završila gimnaziju i prošla sve razrede s odličnim, a nakon toga je, kao što smo napomenuli, suvereno stekla i fakultetsku diplomu.

Lana Prager ostat će zapamćena kao mlada djevojka koja je zastupala sve ono dobro u našem društvu i dokazala da prepreke u životu ne definiraju tko smo kao ljudi. Jedna od najdojmljivijih poruka na njezinu profilu na Facebooku kao da je rekla sve o njoj: "Velikim ludim srcem možeš sve. Bez srca ništa."