'Zdrav sam bio 31 dan u izolaciji'

Blizanci iz Zagreba koji imaju sedam mjeseci spavaju u istom krevetu i žive s mamom i tatom u 40 kvadrata. Samo jedan se bio zarazio koronom na Goljaku gdje idu na vježbe i nije ju preno ni bratu, ni tati, a ni bakama

<p>Korona je u Hrvatsku službeno ušla 25. veljače s oboljelim blizancem iz Zagreba, kojem se ubrzo pridružio i brat. Pola godine kasnije imali smo opet slučaj korone i blizanaca, samo ovog puta blizanci su stari pola godine. Njihov otac ispričao nam je kako su se oni nosili s virusom koji je u svijetu odnio milijun života.</p><p>- Tek nakon svega ništa mi nije jasno. Supruga je samo izgubila okus i miris, a sin je imao jednu noć temperaturu. Drugog nisu ni testirali jer nije imao simptome. Jedino me bilo strah za majku koja je kronični bolesnik i punicu jer spadaju u rizičnu skupinu - priča nam <strong>otac blizanaca</strong> od sedam mjeseci iz Zagreba koji je zbog sina i supruge bio u samoizolaciji mjesec dana.</p><p>- Sve se odigralo krajem lipnja. Punica je u subotu popodne primijetila da jedan mališan ima temperaturu. Dali smo mu čepić no navečer je porasla na 39,1 - priča nam otac koji je toga vikenda sa suprugom, punicom i djecom bio kod svoje majke u Hrvatskoj Kostajnici. Odmah su dijete odvezli na Hitnu, no kako je dežurna ekipa bila na terenu, poslali su ih u sisačku bolnicu.</p><p>- Malenog su kompletno pregledali, snimali pluća srce, vadili krv... i sve je bilo u granicama normale. Na kraju su ga testirali na Covid 19 te nas oko tri ujutro poslali kući. Temperatura mu se spustila od čepića koji su mu dali i on je skupa s bratom zaspao u autu. Kad smo stigli u Kostajnicu javili su nam da se izoliramo jer je mali pozitivan - nastavlja Zagrepčanin. S obzirom na dostupne informacije koje govore da djeca to puno lakše podnose nije dizao paniku, ali ga je zabrinula majka (73) i punica (55) koje su u rizičnoj skupini. </p><p>- Oblio me znoj. Uplašio sam se jer mama mi ima trostruku premosnicu, visoki tlak, a malenog je cijelo vrijeme imala po rukama kao i punica. Kako to inače biva, odmah si prepoznaš sve simptome i odmah dobiješ temperaturu. Tako je i mami skočila za čas na 37 ali od stresa. Srećom nije oboljela kao ni punica, a zaobišlo je i mene i drugog sina. Supruga je tri dana kasnije izgubila okus i miris i to je bilo to - priča otac blizanaca koji se nakon svega rado i našali na svoj račun.</p><p>- Morao sam biti 31 dan u izolaciji jer su mi prvo brojali početak izolacije otkako je mali obolio, pa onda od supruge. Ostali smo u Kostajnici jer u Zagrebu živimo u 40 kvadrata bez klime i to bi bio veliki test za brak. A kad čujem ‘bar si se odmorio’ dođe mi slabo. Ne znam kako si ljudi zamišljaju odmor, ali s bebama blizancima to je utopija - šali se otac. Pitali smo kako su se međusobno šiti u toj izolaciji te nitko osim supruge i malenog nije dobio virus.</p><p><br/> - Nikako. Živjeli smo kao i inače. Nemoguće je u tako malom prostoru biti po cijele dane i štititi se. I eto nije prešao na druge – rekao je. Pojasnio je i da se isprva mislilo da su krstitke bile okidač.</p><p>- Od pozitivnog nalaza morali smo ih obavijestiti o svim kontaktima unazad tjedan dana. Toliko je bilo prošlo otkako smo bili krstili sinove pa je svih 30 ljudi s krstitka završilo na testiranju. Kako nitko nije bio pozitivan osim sina i žene, jasno je bilo da to nije bio izvor zaraze. Tada smo doznali da je troje fizioterapeuta s Goljaka završilo u izolaciji jer su bili pozitivni, a naši mališani idu ondje na fizikalne terapije jer su ranije rođeni. Eto, virus je dakle jedan od njih pokupio u bolnici – pojasnio je Zagrepčanin. Njegovi blizanci rođeni su ranije no oboje su zdrave bebe koje lijepo napreduju. Do Covida 19 niti jednom nisu imali povišenu temperaturu. </p><p>Nakon svega što su prošli s koronom kaže da zaista ne zna više što da misli o virusu i pandemiji.</p><p>- Čini mi se da je najnoviji simptom da simptoma nema - šali se ovaj tata čiju je obitelj virus doslovno, srećom, samo okrznuo te nasmijano zaključuje ističući da se samo zafrkava: “U bolnici su nam rekli da se moramo alkalizirati, a ja razumio alkoholizirati što mi je bilo logično kad su me već pola ljeta zatvorili s punicom, majkom, ženom i blizancima. Žena me podržavala.”</p>