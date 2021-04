Zdravko Mamić već je prije izrazio želju da služi zatvorsku kaznu od 6 i pol godina u BiH, a danas je njegova obrana i službeno podnijela molbu Županijskom sudu u Osijeku za pokretanje procedure i provedbe postupka ustupanja kazne zatvora BiH, prenosi N1.

Mamićeva obrana poziva se na Sporazum između Hrvatske i BiH, državljanstvo i prebivalište u BiH kao i Mamićevu želju da tamo odsluži kaznu zatvora. Smatraju da se time neće ugroziti svrha kažnjavanja i traže da se ta molba proslijedi Ministarstvu pravosuđa na odlučivanje.

Županijski sud u Osijeku pozvao je, po redovnoj proceduri, Zdravka Mamića da se 30. travnja javi sucu izvršenja koji bi mu tada trebao odrediti datum javljanja u zatvor, ali po svemu sudeći Mamić to ne planira učiniti.

Ni njegov brat Zoran Mamić nije se jučer javio sucu izvršenja. On je to trebao učiniti na Županijskom sudu u Zagrebu, a sutkinja je unatoč njegovom nepojavljivanju odredila da se u Remetinec mora javiti 10. svibnja. Obrana Zorana Mamića najavila je da će se žaliti na takvu odluku, ali ako to rješenje postane pravomoćno za njim se može raspisati tjeralica ukoliko se ne bi javio na izvršenje kazne.

Molbu Zorana Mamića, kojom traži odsluženje kazne u BiH, sutkinja je proslijedila Ministarstvu pravosuđa uz dopis u kojem je dala negativno mišljenje. Sutkinja smatra da se odsluženjem zatvorske kazne u BiH ne bi postigla bolja resocijalizacija koja je potrebna jer je Zoran Mamić većinu svog života živio i radio u Zagrebu i da su mu tu i obitelj i imovina.

Iz Ministarstva pravosuđa su potvrdili kako su primili taj spis.

- Izvršit ćemo uvid u spis te postupiti u skladu s domaćim i međunarodnim pravom o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena - rekli su iz Ministarstva.

Nakon problema s dostavom zbog kojih je za Damira Vrbanovića cijela procedura kasnila i on je dobio poziv za javljanje sucu izvršenja Zagrebačkog županijskog suda koji ga očekuje 11. svibnja.

Poziv za javljanje u zatvor dobio je i Milan Pernar, ali je on tražio odgodu i o tome sud tek treba odlučivati.