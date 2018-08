Zdrpio i zbrisao: Uberovcima u Splitu uzeo dva milijuna kuna

Prva sezona u kojoj su vozači Ubera u Hrvatskoj, barem djelomično, postali legalni taksisti, a već su nastali problemi za najmanje 200 vozača tvrtke Best Trans, preporučenog partnera Ubera.

Vlasnik tvrtke, tvrde vozači, nije im isplatio zaradu ostvarenu Uber aplikacijom u više od dva tjedna “najžešćeg” prometa. Prema njihovim riječima, oštetio ih je za oko dva milijuna kuna. Najprije pojasnimo poslovanje Ubera. Ako želite taksirati i koristiti njihovu aplikaciju, otvorite obrt (odnosno j.d.o.o.), potpišete nekoliko ugovora i krenete u borbu za klijente. Ako ne želite to, iz Ubera vam daju imena “preporučenih partnera, tvrtki koje već posluju s Uberom i za koje možete voziti bez dodatne papirologije”.

Foto: Matt Alexander/Press Association/PIXSELL

Čak 25 posto prometa vam uzima Uber ako ste samostalni, a ako vozite za “preporučenog partnera”, vlasnik uzima proviziju između 5 i 15 posto, uglavnom oko 10 ili 12 posto na vašu zaradu, a Uber svoju. Ostaje oko 60 posto od prometa za troškove goriva, amortizacije, kredita... Isplata je jednostavna. Krajem tjedna dolazi na obračun vaš promet od prošlog tjedna i isplaćuje se “preporučenom partneru” na račun, a ovaj zadržava svoju “naknadu” i preostali iznos plaća svojim vozačima. Ali od 9. do 24. srpnja tvrtka Best Trans nije isplaćivala svoje vozače, iako su iz Ubera uredno obavljali uplate na račun tvrtke. Naravno, svojih 25 posto su zadržali. Vlasnik je pod sobom imao oko 200 vozača, a tjedni promet po vozaču u tom periodu bio je prosječno od 4000 do 5000 kuna, pa je ukupan iznos koji je nestao s vlasnikom milijunski. A vlasnik Best Transa posljednjih tjedana jednostavno je “propao u zemlju”.

Foto: Mario Matana/24sata

- Dvije godine radim za njega i nikad nije bilo problema. Isplate su uvijek bile na vrijeme i uredne - rekao nam je Damir Mlinar. Dok su ga vozači tražili, vlasnik Best Transa im se obratio porukom da je u BiH. Kaže kako je žrtva namještaljke “većih igrača unutar Ubera” i da su u “Uberu znali za njegovu situaciju šest dana prije nego što je stigla poruka da se prestane voziti za Best Trans”. Nekoliko tjedana prije “nestanka” obavijestio je vozače da će im idućih mjeseci uzimati proviziju od 15 posto na promet manji od 5000 kuna, dok će za sve koji u tjedan dana naprave više od 5000 kuna provizija ostati 10 posto. Vozači sad sumnjaju da ih je “motivirao” na podizanje zarade kako bi nestao s više novca. Dodatni problem je i nedavna promjena uvjeta poslovanja prema kojoj ni jedan vozač ili tvrtka s vozilom starijim od sedam godina ne može voziti pod Uberovom platformom. To je navelo ljude da se zaduže kako bi nabavili nove automobile, a rate se moraju plaćati. U Uberu su nam rekli da se oni ne mogu miješati u odnos “preporučenog partnera” i njegovih vozača. Uber ima ugovor s Best Transom i mora ga poštovati, odgovor je vozačima. Ipak, dobili su obavijest da Best Trans ne radi s Uberom, a onda su ih vrbovali drugi “preporučeni partneri”.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Uostalom, Best Trans su nam preporučili upravo iz Ubera. Mi do tada nismo znali ništa o tom liku, nismo ga mi izmislili. I što je najgore, ovakva situacija se može ponoviti, a od Ubera nemamo nikakvu zaštitu - govore nam okupljeni vozači koji su ipak nastavili raditi za nove partnere.

Foto: Mario Matana/24sata

Neki su vozači “pretraživali” Hercegovinu za vlasnikom Best Transa, dok je dio otišao u Zagreb na njegovu. Uzalud... Prošle godine se u Zagrebu odigravala slična kalvarija za veći broj vozača i tad je u pitanju bio nagrađivani “preporučeni partner”?! Iako je još rano govoriti, čini se da su u Uberu počeli razmišljati o dodatnim zaštitama kako bi smanjili mogućnost ovakvih situacija.