Zekanović mahao vrećicom s bijelim prahom u Saboru: 'Ovo sam pronašao na Pantovčaku'

Iznošenje stajališta na sjednici Sabora u srijedu započela je performansom Hrvoja Zekanovića koji je prvo počeo govoriti o simptomima ovisnosti o kokainu.

POGLEDAJTE VIDEO: Zekanović mahao bijelim prahom

- Narkoman navučen na koku ima lucidnost, izvanredan smisao za prijevaru i laž svake vrste. Zbog toga, ako osoba nije dobro našmrkana kokainom, teško ćemo prepoznati simptome drogiranosti - počeo je Zekanović.

Zatim je iz unutarnjeg džepa sakoa izvukao prozirnu vrećicu s bijelim prahom.

- Ja sam jučer malo šetao po Pantovčaku, sasvim slučajno, bio je lijep dan, i tamo negdje posred Pantovčaka, pronašao sam ovo - rekao je Zekanović i nastavio:

- Unutra je upravo ono što vi mislite da je. Dakle, unutra je upravo ono što vi mislite da je. Ponovit ću, ovo sam pronašao jučer popodne na Pantovčaku. Ja ovim putem pozivam ministra Božinovića, MUP, službu za borbu protiv zlouporabe narkotika da se pozabavi s ovim, neka naprave izvide na Pantovčaku, obzirom da na Pantovčaku imamo ovo.

Zatim je prešao na priču o 'momku koji se zove Zoran'.

- Taj Zoran je odrastao u jednom betonskom neboderu na 15. katu u Novom Zagrebu i često bi u svojoj sobi raspalio 'Heroj ulice', zalijepio svoj nosić na prozorsko staklo i gledao svoje vršnjake kako se zabavljaju na ulici. Međutim nije napravio domaći uradak i otac i mama ga ne bi pustili na ulicu. Prošlo je to razdoblje, on se dočepao maturalnog plesa, tamo je pušio travu što je kasnije nekoliko puta slavodobitno priznao medijima. Dakle, 'počeo sam se drogirati'. Taj gospodin je kasnije ušao u politiku, čak je postao i predsjednik jedne partije. Socijal - demokratske partije Hrvatske. Postao je i predsjednik Vlade naše države, a ja ću reći nažalost, jer nije bio moj kandidat. Postao je i predsjednik države. To je lik koji danas, u situaciji kad jedna Finska, jedna Švedska, itekako strahuje za svoju egzistenciju i kada traži svaki mogući način da spasi živu glavu, on prijeti Finskoj sa suludim idejama. Međutim, nije on jedini. I ne likuje jedino Putin njegovim suludim idejama. Također ga podržavaju i drugovi iz Mosta. Kolega Raspudić, koji ga je svojevremeno nazivao novim Tuđmanom, i on danas govori da je to dobra ideja da se blokira ulazak Finske u NATO savez. Ovim putem pozivam kolege iz SDP - a, iz MOŽEMO, iz tog lijevo - zeleno - crvenog bloka, kako god da se zove, čiji je on kandidat bio, neka oni danas kažu što misle o njemu. Oni su ga podržavali u ono vrijeme kad je zajedno sa svojom potpredsjednicom Vlade Vesnom Pusić govorio o tome da je Hrvatska napravila agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Podržavali su ga kad je rastjerivao hrvatske branitelje pendrecima s Trga svetog Marka. Podržavali su ga kad je uvodio onaj prevarantski zakon o životnom partnerstvu. Gdje su danas? Danas su uz njega jedino kolege iz Mosta koji su prije dvije godine bile u Lisinskom i vikale 'Škoro, Škoro'. A danas podržavaju Zokija. Dakle, stvar je ovdje iznimno jasna. Dvije su činjenice. Prvo neka se ispita ovaj moj navod (s vrećicom), a s druge strane, jako bitno, neka se parlamentarne stranke čiji je on bio kandidat za predsjednika također očituju, pa makar o njegovim psovkama koje smo čuli jučer na televiziji - zaključio je Zekanović.

Odmah mu je odgovorila Marija Selak Raspudić iz Mosta koja je prijavila povredu poslovnika.

- Omalovažavanje saborskih zastupnika. Nije svaki politički cilj potrčati u zagrljaj Andreja Plenkovića na saborskim stepenicama. Neki od nas imaju i ključne hrvatske ciljeve vanjsko političke, a to je zaštititi prava Hrvata u BiH. A što se tiče opisa konzumenta ovog brašna kojeg ste donijeli u Hrvatski sabor, ta lucidnost, hiperaktivnost i sposobnost laganja mene začudno podsjeća upravo na govornika koji je upravo sišao s ove govornice - rekla je Selak Raspudić.

Gordan Jandroković joj je na to dodijelio opomenu jer je prijavu povrede poslovnika iskoristila za repliku, a Zekanović nije propustio priliku da i on prijavi povredu poslovnika i to vrijeme iskoristi da joj odgovori.

- Ja moram radi hrvatske javnosti ovdje ponoviti nekoliko činjenica. Prva je da sam ja u oporbi međutim u akademskoj oporbi, a ne ravnozemljaškoj oporbi. Za mene je Zemlja okrugla, za Vas ravna ploča. Vi ste ravnozemljaši s diplomom. Druga važna činjenica: Vašu stranku je Andrej Plenković potjerao iz koalicije i bili biste i danas u koaliciji s Andrejom Plenkovićem da vas nije potjerao. Ja sam ga napustio - završio je.

I on je dobio opomenu od Jandrokovića.

