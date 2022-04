Plenković: Neka Milanović sam blokira ulazak Finske i Švedske u NATO savez ako je 'frajer'

Predsjednik Zoran Milanović može sam na sastanku NATO-a blokirati zeleno svjetlo za ulazak Švedske i Finske u taj savez ako je „frajer“, rekao je u utorak premijer Andrej Plenković.

Milanović je ranije u utorak kazao kako Sabor „ne smije ratificirati ničiji pristup NATO-u“ dok se ne promijeni izborni zakon u BiH, a ulazak Finske i Švedske u savez smatra „vrlo opasnom avanturom“.

„Neka on odmah blokira, kao netko tko sjedi na NATO samitima, zašto pušta Sabor da to učini kad je frajer“, rekao je Plenković dodavši kako bi Milanović propustio tu temu na sastanku na vrhu u Madridu, a potom to tražio od parlamenta.

Plenković je za Milanovića rekao da su mu prava Hrvata u susjednoj državi novootkrivena tema jer je riječ o političaru koji je „svim srcem odlazio agitirati na predizbornim skupovima Željka Komšića“, a dok je bio premijer pitanje BiH nije nikad nije bila tema na Europskom vijeću.

„Od nekoga tko se uopće nije brinuo o toj temi postao je veliki zagovornik prava Hrvata, za razliku od nas koji tu temu kontinuirano držimo na dnevnom redu“, rekao je premijer.

Plenković je naglasio da je vlada učinila sve za promjenu izbornog zakona, „na najbolji mogući način , bez da se antagoniziraju oni s kojima se treba postići dogovor“, dodavši da je Hrvatskoj u interesu da Hrvati opstanu u BiH te da obnove „savezništvo, partnerstvo i povjerenje“ s Bošnjacima.

„U ovom trenutku mi se čini da bošnjačke političke stranke svjesno nisu htjele postići dogovor, a bile su jako blizu tome, i u Neumu i Sarajevu napravljeni su veliki napori“, rekao je Plenković.

