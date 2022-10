Zekanović: Most pokazao pravo licemjerje, Most: Vlada se hvali, a Hrvati u BiH dobili mrvice

Čestitam kolegama koji dolaze iz BiH na dobrim rezultatima i golemom trudu u okolnostima koje nisu bile sklone hrvatskom narodu. Najveći tragičar ovih izbora je Bakir - Babo, koji je igrao all in, riskirao je da ne bude član Predsjedništva, i nije, Bogu hvala, a da Hrvatima nametne svog člana Predsjedništva, u čemu je, nažalost, uspio. Čestitam i kolegama iz Mosta što je Željko Komšić postao član Predsjedništva, poručio je na početku ovotjedne sjednice Sabora Hrvoje Zekanović komentirajući izbore u BiH ovog vikenda.

'Inicijativa Mosta populistička i licemjerna'

Opleo je po Mostovcima naglasivši kako su se sve hrvatske stranke u BiH udružile oko jedne kandidatkinje, Borjane Krišto, osim Hrvatske republikanske zajednice, a koju iz Hrvatske podržava Most. Kritiku je nabacio i na račun predsjednika Republike Zorana Milanovića.

- Na nemušt način je pokušao napasti ponovno visokog predstavnika Schmidta i Vladu govoreći o neuspjehu hrvatske politike, a zapravo je upravo suprotno - jedini koji je poražen je upravo Milanović jer je izborni zakon, zahvaljujući visokom predstavniku, promijenjen, nametnut je novi - istaknuo je.

Inicijativu Mosta da Komšića proglasi personom non grata ocjenjuje populističkom.

- Ako postoji licemjerje, to je pravo licemjerje. Nikada nisu javno, niti oni niti njihovi puleni, pozvali da se glasa za najjačeg kandidata, gospođu Krišto. Pa bih pitao našeg Bruce Leeja ili njegovu hrvatsku inačicu Jackie Chana, za koga si ti Raspudiću glasao - zaključio je.

'Hrvati su dobili mrvice'

Šef Mosta Božo Petrov se, s druge strane, obrušio na Vladu.

- Zadnjih dana svjedočimo PR ofenzivi Vlade ne bi li se prikazali zaslužnima za navodni ekstreman diplomatski uspjeh vanjske politike u BiH, a u izbornoj noći je Schmidt donio tek malo mrvica hrvatskom narodu povećavajući broj zastupnika u Domu narodu. Potrebna je promjena izbornog zakona, 20 godina to obećavate i nije se dogodilo - istaknuo je dodavši kako je u tih 20 godina ogroman broj Hrvata otišao iz BiH.

- Hvalite se toliko svojim vezama, uspjesima, a sve što je trebao Schmidt napraviti je da se član Predsjedništva može birati po ukupnom broju glasova i to da dobije iz dva Kantona najveći broj glasova tamo gdje je taj konstitutivni narod u većini i riješena stvar. Znate kad bi Komšić bio član Predsjedništva ispred hrvatskog naroda? Nikada. Fulali ste, ne znate što treba napraviti ili ne možete. Ako vam Komšić nije prihvatljiv, kako to da niste u 20 godina ništa riješili i odbijate ga proglasiti personom non grata - upitao je HDZ-ovce podsjetivši i na izjavu premijera Andreja Plenkovića od 17. veljače kada je pozvao Hrvate da ne izlaze izbore ako se ne promijeni zakon.

- Nije se promijenio, da bi sad slušali kako je upravo on zaslužan što je Schmidt donio ove mrvice. Nadam se da će se u iduće četiri godine nešto promijeniti - poručio je.

'Sukrivnja je na svim vladama proteklih 20 godina'

I predsjednik Suverenista Marjan Pavliček je istaknuo kako su opet Bošnjaci birali hrvatskog člana Predsjedništva.

- I koliko god se Hrvati ujedinili oko jednog zajedničkog kandidata, nema dovoljan broj glasova kako bi pobijedili bošnjačke glasove, a koji idu ka Željku Komšiću. Koliko je ovaj zakon nakaradan najbolje pokazuje podatak da u županiji Zapadnohercegovačkoj živi 98,6 posto Hrvata, to su četiri općine, gdje je Krišto dobila 39.279 glasova, odnosno 98,7 posto, onoliko koliko ima Hrvata, dok ih je Komšić dobio 186. Mislim da to sve govori. Tog Komšića tamo nećete vidjeti, samo tamo gdje Hrvata nema, a on predstavlja Hrvate - kazao je naglasivši kako je glavna krivnja na visokim predstavnicima i međunarodnoj zajednici koji su godinama smanjivali utjecaj hrvatskog naroda i pretvarali ga u nacionalnu manjinu u političkom smislu.

- Ali sukrivnja je i na ovoj i svim vladama u zadnjih 20 godina. Niti jedna nije uspjela riješiti to pitanje. Ono što je još gore, hrvatska diplomacija podcjenjuje samu sebe, prije mjesec dana premijer i predsjednik se klanjaju sultanu Erdoganu i s njim razgovaraju o BiH. Kakve veze Turska ima s BiH? Mogu razgovarati o BiH samo potpisnici Daytonskog sporazuma i eventualno potpisnici svjedoci - zaključio je.

Zastupnik Domovinskog pokreta Ante Prkačin je istaknuo kako s Bošnjacima ne vrijedi razgovarati i očekivati dogovor.

- Energiju treba posvetiti prema Bruxellesu, Berlinu, Washingtonu - rekao je.

'Ovaj put se bez Hrvata neće moći uspostaviti vlast u BiH'

HDZ-ova Zdravka Bušić je istaknula kako su Hrvati ostvarili izuzetan rezultat, najbolji ikad, iako su Bošnjaci nametnuli Komšića kao kandidata.

- Bez Hrvata se neće moći uspostaviti vlast u BiH. Ovaj puta neće. Prepoznali su Hrvati da se jedino zajedništvom može ići naprijed i stvorili bolju poziciju za vrijeme koje je pred nama, a snažnu potporu pri tome im je dala Vlada RH predvođena Andrejom Plenkovićem - poručila je naglasivši kako pozdravljaju intervenciju visokog predstavnika Christiana Schmidta.

- Prepoznao je ustrajne napore ove Vlade koja je na svim razinama godinama objašnjavala problematiku položaja hrvatskog naroda u BiH. Visoki predstavnik je na dobrom putu da vrati vjeru i funkcionalnost Daytona. A sada trebamo nastaviti razgovore kako bi ostvarili punu ravnopravnost sva ti konstitutivna naroda u Predsjedništvu BiH i to ćemo nastaviti. Hrvati traže ono što im pripada - kazala je.

Najčitaniji članci