Suverenist Hrvoje Zekanović u Saboru je danas očitao bukvicu kolegama iz stranke i zastupnicima s desnice.

- Zbog vas i vašeg stava, i umanjivanja važnosti cijepljenja, ljudi završavaju na respiratoru, sramite se - rekao je Zekanović, te da je jedini od 24 zastupnika desnije od HDZ-a cijepljen, dok ljudi završavaju u teškom stanju jer vjeruju Facebooku i Telegramu, a ne zdravom razumu.

Iako se možda član Suverenista stavio u nezgodnu situaciju s obzirom na to da se njegovi Suverenisti protive COVID potvrdama, on na to ne gleda tako.

Iz RTL Direkta su ga pitali, da li je spreman biti takozvani "farmaceutski plaćenik".

- U virtualnom prostoru postoje mnogi koji taj prostor koriste na neadekvatan način - rekao je pa dodao kako ne bi rekao da će izgubiti birače. Tvrdi kako mu se ljudi javljaju, a ovime su, tvrdi, i on i stranka otvorili prostor gdje će ih ljudi prepoznati.

- Moje kolege iz istog dijela političkog spektra i stranke, imaju stavove koji nisu u svemu identični s mojim stavom, ja nisam vidio razloga zašto bih ja tu šutio - rekao je Zekanović.

Očekuje li sada politički preokret, kaže kako on od svog temperamenta ne može pobjeći, piše RTL.