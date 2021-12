Hrvoje Zekanović, zastupnik Suverenista, imao je u četvrtak osebujno izlaganje u Saboru. Obratio se kolegama s desnice i žestoko ih prozvao jer ne ističu da cjepivo spašava živote.

- Prvenstveno govorim u svoje ime, koliko znam, nažalost, jedini sam se cijepio od nas 24 desnije od HDZ-a, od Domovinskog pokreta, Mosta, Suverenista... Mi u Suverenistima smo načelno protiv Covid potvrda i za to smo da se o svim mjerama raspravlja u Saboru. Ali ono što je ključno, svi vi koji ste za ili protiv potvrda morate s ove govornice jasno reći da cjepivo spašava ljudske živote. Ljudi zbog vašeg stava završavaju na respiratoru. Može vas biti sram - grmio je Zekanović, koji je prebolio koronavirus.

Sramite se svi koji to stavljate u fusnotu

- Sram vas bilo, sve koji činjenicu da cjepivo spašava živote stavljate u fusnotu. Kolega mi je u bolnici, uvjeravao sam ga da se cijepi, nije htio. Ne samo on, nego i tisuće drugih. Sramite se svi koji negirate to da cjepivo spašava. Kao što ću beskompromisno braniti život od začeća, tako ću i ovdje reći - ljudi, odgovorni ste. Zbog vas se ljudi ne cijepe jer ste ih vi uvjerili u fusnoti da se ne cijepe. I predsjednik Milanović se cijepio i zagovara cijepljenje, ali uvijek mu je to u fusnoti. To ne smije biti u fusnoti, to mora biti primarno. Svi se mi volimo nazivati kršćanima, ali zanima me, svi koji obilaze klanjanja, molitvene zajednice, hoće li oni ispovjediti zašto netko na respiratoru pati, zašto je netko ostao bez djeda, oca, kćeri. A ostali su jer su vjerovali Facebooku, Telegramu, a ne zdravom razumu - rekao je Zekanović i dodao da će zbog ovog možda izgubiti političku popularnost, ali baš ga briga.

Jandroković: Hoćete ga doći udariti?!

Na to mu je replicirao Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta nečime što bi se moglo protumačiti kao prijetnja.

- Dopuštate da kolega galami i lupa šakama. Ja ne dopuštam. Pustio sam ga sad, ali drugi put neću - rekao je Mlinarić, kojem je zbog te replike Jandroković dao opomenu.

- On je temperamentno govorio. Ali nisam shvatio ovo zadnje. Hoćete ga doći udariti? Za što govorite da mu to nećete dopustiti?

Govorio je temperamentno, ali nema ništa sporno. Ako vam se ne sviđa što je govorio, to je vaša stvar, ali nemojte ovakve stvari govoriti - rekao mu je Jandroković.