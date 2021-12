Hrvoje Zekanović gostovao je u HTV-ovoj emisiji Nedjeljom u dva i komentirao sve aktualnosti, ali se i osvrnuo na to da nije očekivao da govor o cijepljenju protiv covida, nedavno održan u Hrvatskom saboru, bude toliko snažan.

- To je bila tema koja me dugo tištila i mučila pa sam možda izgovorio na jedan logičan način kako sam se osjećao - rekao je Zekanović.

Napomenuo je kako cijelu tu situaciju smatra ključnom i iznimno bitnom, ali kada bi krenuo neki formalan ili neformalan razgovor u Klubu zastupnika svaki bi završavao sa "nećemo o tome".

- Koliko god puta smo to ignorirali i ja pokušao o tome ne govoriti i ne kazati eksplicitno svoj stav, koji je bio oduvijek ovakav kakav sam rekao, to se gomilalo. Budući da su moji kolege više puta s govornice govorili na dijametralno suprotan način od moga stava, ja sam sebi uzeo za pravo da u svoje osobno ime kažem ono što mislim da je ispravno - rekao je.

Počele su sumnje da je cijeli istup zapravo bunt jer nije postao predsjednik Hrvatskih suverenista, sve to je demantirao.

- Svaki čovjek koji ima neku istaknutu poziciju u društvu, bilo gdje da se nalazi, ljudi ga slušaju, bez obzira bio on lijevo ili desno. Mi smo trenutačno u ratu. Ja tako doživljavam ovu priču i smatram da se moramo koristiti jedinim oružjem koje nam je na raspolaganju. Jedino oružje, osim lockdowna, za koji nije nitko, i osim mjera, koje nisu popularne, je cjepivo. Nije savršeno, ali je jedino koje nam je na raspolaganju. Ako kao odgovorni političari u 2022., za koji dan, nećemo shvatiti da je cjepivo jedno od najvećih dostignuća moderne medicine i ako nećemo pozvati na cijepljenje u borbi protiv epidemije, onda smo pogriješili - rekao je Zekanović.

Komentirao je i svoje izbacivanje iz stranke.

- Koliko god oni objašnjavali da sam ja vrijeđao kolege, oni su mijenjali teze. Da to nije tako, oni bi napravili sutra tiskovnu konferenciju i rekli: 'Ljudi, cijepite se.' Oni to neće napraviti jer je to razlog mog izbacivanja iz stranke. To je razlog zašto me Most ne voli i to je razlog zašto je desnica, s pravom, konjoglava i krezuba, a ne akademska i moderna - rekao je.

- Mi smo organizirano društvo. Imamo ministarstvo, ministra, liječnike, ravnatelje klinika i prijatelje epidemiologe. Možemo npr. preispitivati mjere, od kojih neke smatram nelogičnima - objašnjava Zekanović.

Po pitanju vladajućih, točnije HDZ-a rekao je da zauzimaju politički prostor Živog zida i Kolakušića.

- Postoji jedna stigma desnice, da ih se stalno pokušava staviti u kalup ravnozemljaštva. Krovni je pojam za kockoglavost, krezubost i sve nazadno. I sami smo krivi zbog toga. Činjenica je da se 2-3 najjače desne stranke danas ne mogu dogovoriti oko znanstvene činjenice o cijepljenju i pozvati na cijepljenje - objašnjava.