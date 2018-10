Zekanović: 'Premijer je učinio sve da referendumi propadnu'

Nakon što je objavljeno da referendumske inicijative nemaju dovoljan broj potpisa za referendum, zastupnik Hrasta Hrvoje Zekanović siguran je kako inicijative neće ostati ostati na ovome i reći 'kapitulirali smo, izgubili smo bitku' nego će se ići dalje. Hoće li ići na prosvjed, novi referendum, građanski neposluh ili neku drugu metodu legitimnu u demokratskom društvu tek će odlučiti.

- Važno je znati da, ako padne Istanbulska, pada i Plenković, i to on jako dobro zna i upravo zato je napravio sve da referendumi ne prođu - ustvrdio je Zekanović.

Teško mu je, kaže, bilo slušati ministra Kuščevića kako iznosi podatke o nevjerodostojnosti potpisa, jer se prema Ministarstvu uprave i APIS-u deset posto građana nije se znalo potpisati i napisati svoj OIB.

- Ovo je napravljeno na netransparentan način da se eksplicitna volja građana po pitanju sva tri referenduma negira i mislim da je to presedan u europskoj praksi. Riječ je o situaciji koja je zadnji put bila zabilježena u doba komunizma, kada su takve stvari bile normalne. Danas u 21. stoljeću imamo situaciju kada ministar negira ono što je očito, kada pravi narod ludim i kada kaže da deset posto građana nije znalo čitko napisati svoje ime i prezime i potpisati se. To je stravično - poručio je.

Jedna čeka da se predstavnicima inicijativa omogući uvod u nevažeće potpise kako bi vidjeli što je ministar Kuščević radio. Ponovno je podsjetio da su APIS, koji je bio angažiran za provjeru potpisa, iz HDZ-a ranije prozivali za malverzacije i izborne manipulacije, a sada se kaže očekuje da građani vjeruju toj agenciji.

Upitao je i zašto inicijativama nije bilo omogućeno da u tom procesu imaju svoje promatrače. Bitno pitanje, je navodi, i zašto se toliko čekalo kada je u javnost izašla informacija da je APIS potpise provjeravao jako kratko vrijeme odnosno svega nekoliko tjedana.

- Gdje su ti potpisi bili mjesecima, što se s tim potpisima događalo čitavo ljeto? I da mi vjerujemo Kuščeviću da netko njegov tamo nije nešto dopisao, prekrižio ili ispravljao? To što nije dozvolio promatrače na provjeri potpisa puno toga govori - izjavio je Zekanović.

Na opasku da su i inicijative dugo brojale potpise uzvratio je kako one nemaju infrastrukturu kao političke stranke ili država već da je riječ o volonterima koji su prikupljali tisuće potpisa diljem Hrvatske.

Izvješće koje je usvojeno na Vladi pokazuje da smo akutni problem riješili, a mislim na tri referendumske inicijative koje si išle za smanjivanje dosegnutih standarda prava nacionalnih manjina i prava žena, kazao je Peđa Grbin (SDP). Sada je vrijeme, kaže, da se mirne glave, razmišljajući o posljedicama za Hrvatsku ovakvog referendumskog uređenja, pozabavimo kroničnim problemom, a to je ustavno i zakonsko uređenje referenduma.

- Izuzetno mi je drago da su hrvatski građani pokazali svijest i nisu prihvatili ove inicijative, nisu prihvatili manipulacije iza kojih stoje Istina o Istanbulskoj i Narod odlučuje - kazao je SDP-ovac.

No, ukazao je i kako se ni Vlada nije pokazala u najboljem svjetlu.

- Svojim ponašanjem, otezanjem pri prebrojavanju potpisa, a još više time što raznim udrugama nisu omogućili da nadziru procesa provjere potpisa pokazali su da im transparentnost nije jača strana i na taj su način ekipi Željke Markić omogućili da za svoj neuspjeh optuže Vladu za manipulaciju - rekao je Grbin. Pozdravio je odluku premijera Plenkovića, koji je navodi, na neki način priznao grešku i omogućio naknadnu kontrolu.

Sada slijedi rasprava na Odboru za Ustav, a nakon toga vjerojatno i u Saboru. Grbin je podsjetio i kako je oporba prije nekoliko mjeseci u saborsku proceduru uputila prijedlog promjene Ustava, a kako bi se reguliralo pitanje referenduma. Naveo je kako je, između ostalog, potrebno riješiti prikupljanje potpisa jer smo čuli kako je bilo grubih manipulacija i kršenja zakona.

- Postoje i aluzije u moguće krivotvorine i zbog toga je ovo izvješće potrebno uputiti i Državnom odvjetništvu, kako bi se provjerilo postoje li osnove za postupanje protiv osoba koje su možda počinile i kazneno djelo krivotvorenja - rekao je Grbin.

Na vladajućima je, poručuje, da shvate da ako se ništa ne napravi kako ćemo ovakvu inicijativu imati opet iduće godine.

Robert Podolnjak (Most) smatra kako je proces provjere potpisa od početka netransparentan i kompromitiran. Iako se čini da nema dovoljno potpisa, navodi kako to ne mora biti točno. Očekuje da se predstavnike referendumskih inicijativa pozove i da informira o svim potpisima za koje se utvrdilo da su nevažeći, kako bi se mogli očitovati. Podolnjak smatra kako to treba obaviti prije sjednice Odbora za Ustav. I ova situacija, kaže, dokaz je da se pitanje referenduma konačno pravno uredi. Podsjetio je i kako su do sada predlagane promjene koje su težile ograničenju prava na referendum, a ne da se građanima mogući da lakše realiziraju pravo na neposredno izjašnjavanje.

- Činjenica je da su se takvi zakoni predlagali bez obzira na Vladu koja je upravljala Hrvatskom. Za hrvatske političke elite smo mrtav referendum je dobar referendum. Oni ne žele referendume - zaključio je Podolnjak.

Zastupnik talijanske manjine Furio Radin nije zadovoljan rezultatom vezanim za referendumske inicijative.

- Bio bih najzadovoljniji da je to došlo do Ustavnog suda i da je Ustavni sud jedanput zauvijek rekao ljudska prava nisu predmet referenduma. Referendum mora voditi naprijed društvo, a ne natrag - poručio je Radin.

Naveo je kako ćemo sada imati stanje da će se jedna i druga strana optuživati, jer je graničan broj potpisa. I on se zalaže da Sabor konačno definiraju pitanje referenduma.