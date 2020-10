- Mislim da je svim \u010ditateljima 24sata dobro poznato tko je Josip Manoli\u0107 i \u0161to je on radio u nekada\u0161njem re\u017eimu na podru\u010dju Bjelovara, ali i drugdje, i za to nikada nije odgovarao. Jako se dobro zna koje je sve funkcije obna\u0161ao i smatram da bi se trebalo preispitati dr\u017eanje tog portreta u Saboru. Smatram da ljudi, za koje postoji osnovana sumnja za duboku kompromitaciju tamo ne bi trebali biti. Ovime sam samo htio ukazati na jednu stvar koja me smeta, kao i sve istinoljubive Hrvate - kazao nam je Zekanovi\u0107.\u00a0

Podsjetio je kako je njegov kolega \u017deljko Sa\u010di\u0107 ve\u0107 poslao vodstvu Sabora dopis na tu temu, ali to, navodi, o\u010dito nije bitno trenutnom politi\u010dkom establi\u0161mentu i predsjedniku Sabora.\u00a0