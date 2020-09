Zekanović tražio da mu dozvole biti bez maske: 'Imam imunitet'

Uoči aktualca Hrvoje Zekanović tražio je da oni koji su preboljeli virus ne moraju nositi masku, no Gordan Jandroković mu je odgovorio da iz solidarnosti s ostalima nosi masku

<p>U Sabor je nakon što je prebolio koronavirus stigao i <strong>Hrvoje Zekanović</strong>. Zanimalo ga je mora li nositi masku jer je prebolio virus, ima antitijela i nije zarazan.</p><p>- Masku nosim uredno, a uz zastupnički, odnedavno imam i imunitet na koronavirus, ne mogu nikoga zaraziti, niti mogu biti zaražen, pa bih volio da se odluka o nošenju maski promijeni, na način da je svi koji su preboljeli zarazu i imaju antitijela ne moraju nositi - rekao je Zekanović prije početka saborskog "aktualnog prijepodneva".</p><p>- Sretan povratak. Drago mi je da ste ozdravili i da ste s nama, ali molim vas da iz solidarnosti nosite masku - kazao je predsjednik Sabora <strong>Gordan Jandroković</strong>. </p><p>- Ok, ako je iz solidarnosti, bit ću solidaran dok vrijede ovakva pravila - uzvratio je zastupnik.</p><p>Zekanović je oko "modnog detalja koji zastupnici nose" obratio i premijeru. Podsjetio ga je da je znanstvenik iz vladinog savjeta <strong>Goran Lauc</strong> rekao da to nema smisla.</p><p>- Dogovorite se! Ljudi koji će se sutra cijepiti, hoće li sutra morati nositi maskicu jer ste to vi rekli. Ako ćemo biti solidarni, ajmo sada svi popiti tablete za tlak, ako ju je netko danas morao popiti - kazao je <strong>Hrvoje Zekanović.</strong></p><p>- Drago mi je da ste se oporavili od korone, da imate antitijela i da ste otporni. U jednom trenutku je bilo koronom protiv korone - odgovorio mu je premijer<strong> Andrej Plenković</strong>.</p><p>Osvrnuo se i na njegove predstave oko maski te je naveo kako sva pitanja i ocjene zakonitosti nošenja maski u parlamentu prepušta Saboru.</p><p>- Nisam vam ja adresa za to - rekao je Plenković.</p><p>Odgovor je stigao i od Zekanovića. </p><p>- Ljudi se razbole tu i tamo. I vi ste s razboljeli svojevremeno '90-tih godina pa ste ozdravili. Meni je drago da ste ozdravili, ali ja se nikada ne bih naslađivao vašoj bolesti kako se vi između redaka naslađujete i kako se sprdate zapravo s tim - rekao je zastupnik. </p><p> </p>