Predsjedništvo Hrvatskih Suverenista razriješilo je Hrvoja Zekanovića s pozicije šefa Kluba zastupnika u Saboru, prenosi Večernji list.

On je u ime Kluba jučer prozvao političare desnih stranaka da zato što ne žele jasno pozvati ljude na cijepljenje da zato ljudi i umiru. Rekao je kako je on jedini od 24 zastupnika desnije od HDZ-a koji se cijepio i kako je to sramota.

U stranci su mu ovo ljuto zamjerili jer je govorio u ime Kluba bez prethodnog dogovora,a navodno je to znao raditi i prije.

Na funkciju predsjednika Kluba Hrvatskih suverenista imenovan je predsjednik stranke Marijan Pavliček.

- Kao legalist prihvaćam odluku Predsjedništva Hrvatskih suverenista, ali moj stav po ovom pitanju i dalje je nepromijenjen. I dalje smatram da kao odgovoran političar moram naglašavati važnost cijepljenja bez obzira što smo protiv covid-potvrda, stožerokracije i nedosljednosti koja je itekako očita zadnjih mjeseci u borbi protiv pandemije, izjavio je Zekanović za Jutarnji.