Žele naplatiti dug, ali dužnica je otišla u samostan: 'Ona je časna i de facto više ne postoji...'

U medijima se pojavilo pismo koje je Agencija za naplatu potraživanja B2 dobilo od samostana iz Triblja u kojem predstojnica brani časnu. Kažu da je ona ondje no to više nije ista osoba

<p>Poštovani... vaša tvrtka, zbog navodnog postojanja obveze P. V. u više navrata zove samostan, ometajući časne sestre telefonom, tražeći navedenu P. V. Navedenim radnjama uznemiravate sve časne sestre u posvećenom životu i kontemplaciji, navedeno je u pismu kojeg je predstojnica klauzurnog samostan klanjateljica Euharistijskog Srca Isusova i Marijina iz Triblja kraj Crikvenice.</p><p>Naslovljeno je bilo na Agenciju za naplatu potraživanja B2 Kapital, koja se pokušava naplatiti od jedne časne sestre do koje očito ne uspijeva doći. Zbog učestalih pokušaja da dođu do nje predstojnica im je napisala pismo da prestanu s uznemiravanjem jer navedena časna nema niti svoj telefon niti e-mail.</p><p>- Ona je klauzurna časna sestra i osoba koju tražite de facto ne postoji - piše predstojnica. U razgovoru za <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/samostan-spasava-casnu-od-utjerivaca-dugova-ona-kao-osoba-vise-ne-postoji-predala-se-bogu-15030121" target="_self">Jutarnji list</a> pitala se otkud novinarima to pismo jer je poslano na privatnu tvrtku te dalje nije željela ništa komentirati.</p><p>Iz tvrtke B2 odgovorili su im kako odgovore na pitanja mogu očekivati tek sljedećeg tjedna. </p>