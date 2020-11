'Izjave o istospolnim brakovima su izvučene iz konteksta, Crkva neće promijeniti svoju doktrinu'

Dokumentarac „Franjo“ imao je premijeru 21. listopada na filmskom festivalu u Rimu, a na naslovnicama je završio jer Papa u njemu govori kako homoseksualci imaju pravo osnivati obitelji

<p>Vatikan je u pismu poslanom veleposlanicima rekao kako su izjave <strong>pape Franje</strong> o istospolnim brakovima u nedavnom dokumentarcu izvučene iz konteksta i da Crkva neće promijeniti svoju doktrinu u odnosu na istospolne brakove. </p><p>Dokumentarac „Franjo“ imao je premijeru 21. listopada na filmskom festivalu u Rimu, a na naslovnicama je završio jer Papa u njemu govori kako homoseksualci imaju pravo osnivati obitelji i da je potrebno regulirati istospolne brakove. </p><p>Papina izjava naišla je na odobravanje liberala i pozive na razjašnjenje od konzervativaca. </p><p>Vatikansko državno tajništvo prošli je tjedan u tišini poslalo objašnjenje svojim veleposlanicima koji su ga potom proslijedili biskupima. </p><p>O tom pismu je prvi izvijestio papin biograf<strong> Austen Ivereigh</strong>. Izvor iz Vatikana u ponedjeljak je potvrdio njegovo postojanje, a veleposlanik Vatikana u Meksiku objavio ga je na svojoj Facebook stranici. </p><p>U njemu stoji kako su dvije Franjine izjave, odgovori na dva različita pitanja, montirani u jednu izjavu, s izrezanim kontekstom i pitanjima. </p><p>- Homoseksualci imaju pravo na obitelj. Oni su djeca Božja i imaju pravo na obitelj. Nikoga se ne bi smjelo izbacivati i nitko se zbog toga ne bi smio osjećati jadno - rekao je Papa u filmu.</p><p>- Ono što trebamo učiniti je izvanbračna zajednica. To je način da ih se pravno pokrije. Ja sam za to - dodao je.</p><p>Redatelj dokumentarca, Rus s američkim državljanstvom Evgenij Afineevski, kazao je kako je razgovarao s Papom za film, no novinari su kasnije pronašli da je snimka u pitanju izvučena iz intervjua koji je Franjo 2019. dao za meksičku televiziju. </p><p>Afineevski nakon premijere nije htio razgovarati o procesu montaže, a nije bio ni dostupan za komentar vatikanskog pisma veleposlanicima. </p><p>U njemu stoji kako je Papa u prvoj izjavi govorio o pravu homoseksualaca da ih njihove obitelji prihvate. Dio publike je taj dio u filmu interpretirao kako Franjinu podršku zasnivanju obitelji u istospolnim zajednicama. </p><p>U pismu piše i kako je u filmu izrezan dio u kojem se Papa protivi homoseksualnom braku, te da je o izvanbračnoj zajednici govorio u kontekstu građanskih zakona o životnom partnerstvu.</p><p>- Jasno je da je papa Franjo govorio o zakonima država, a ne o doktrini Crkve koju je ponovio više puta tijekom godina - stoji u pismu veleposlanicima. </p><p>Crkva smatra kako istospolne tendencije nisu grijeh, no da homoseksualni činovi jesu.</p>